Comerciants del mercat de Campoamor reclamen agilitzar els tràmits per a les noves parades

Els sol·licitants de parada al Mercat de Campoamor reclamen que s'agilitzin els tràmits per concedir les llicències d'ús dels comerços. Així ho han expressat en un comunicat conjunt adreçat a la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Sabadell, en què una dotzena de sotasignants demanen reactivar l'equipament coincidint amb la campanya nadalenca.

Raúl Sánchez, de la xarcuteria K la Montse, sosté que, amb el tancament del Mercadona, "el barri s'ha quedat sense comerç". "Demanem que l'administració hi posi de la seva part perquè puguem alçar el vol amb la campanya comercial del Nadal", demana Sánchez, un dels dos únics comerciants actius a l'equipament. Sánchez sosté que treballaran a un mercat "antiquat", però que "pot funcionar".

Pablo Silva és un dels paradistes que "ha caigut en la tempesta de la burocràcia". Segons explica el futur comerciant, va fer una sol·licitud el mes d'agost i encara resta a l'espera: "He presentat totes les dades, però el temps avança i no tinc resposta", assegura. Silva, que vol obrir una fruiteria, no hi invertirà fins que no tingui una resposta. Com ell, hi hauria altres paradistes a l'espera.

Segons han informat els mateixos comerciants, les sol·licituds preveuen una diversitat de serveis: una peixateria, una herboristeria, una fruiteria, una tintoreria, una rellotgeria, un establiment de pesca salada i dos bars: un de gastronomia sud-americana i un altre de plats mediterranis. Aquests se sumarien al forn de pa que va obrir divendres i a la xarcuteria.

Segons dades de l'Ajuntament, des de febrer fins a finals de setembre, una dotzena de persones s'han interessat per obrir una parada al Mercat a través d'una instància. Però només s'han materialitzat dues sol·licituds, la fleca i una parada de costura, que encara no hauria obert. Fonts municipals defensen que la majoria de parades no haurien continuat amb el procés per obtenir la concessió.

Més polèmica: locals d'ús municipal

L'Agrupació de Paradistes del Mercat també demana que es concedeixi la llicència d'ús d'un local a un comerciant que vol obrir un supermercat. Segons ells, es tracta d'un local que l'Ajuntament s'havia reservat per a ús municipal. "Es van comprometre a donar preferència al comerç, aquell local es fa servir de traster", critica Raúl Sánchez, també portaveu dels comerciants.