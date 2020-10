El Taulí ingressa 39 pacients més per coronavirus

El Taulí ha ingressat 39 pacients més per coronavirus entre el 9 i el 13 d'octubre, segons les darreres dades facilitades per la corporació sanitària. Actualment ja hi ha 92 pacients atesos per aquesta patologia. En el mateix període hi ha hagut dues defuncions per la Covid-19.

Actualment el nombre d'hospitalitzats a planta és de 83, i a l'UCI n'hi ha 9. A planta són 15 persones més i a l'UCI 7 més respecte a les últimes dades de dimecres passat.

L'evolució de la pandèmia ha anat en augment en les últimes setmanes a tot Catalunya i, com recorden sempre els professionals de l'hospital, quan hi ha un agument de casos confirmats als CAPs també creix el nombre d'ingressos hospitalaris.

Les xifres d'avui al Taulí, però, són les mateixes que fa un mes enrere, quan el 14 de setembre es va arribar a 97 ingressats. Des d'aleshores i fins la setmana passada havien anat a la baixa, arribant a 68 pacients hospitalitzats per la Covid-19 dimecres passat, 7 d'octubre.

