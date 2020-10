"Nosaltres apostem per la tranquil·litat i a Albacete tenen més nervis"

El vestidor del Centre d'Esports no vol caure en el nerviosisme. Tot i el fanalet vermell i el '0 de 12', un dels capitans, l'Aleix Coch, assegura que "la plantilla anímicament està bé. Els resultats no acompanyen fins ara, però estem segurs que la bona feina que fem diàriament tindrà recompensa. Una les característiques d'aquest grup, sobretot els que vam estar aquí la temporada passada, és saber patir. Ho vam comprovar al play-off i ara estem preparats per patir".

El central tarragoní té molt clara la recepta per afrontar aquesta situació: "tranquil·litat. Ara és el més important per treballar bé i només així arribaran els resultats". Aquest escenari xoca amb el fulminant relleu a la banqueta de l'Albacete, rival dels arlequinats el dissabte que ve. "Una destitució tan aviat sembla un símptoma de nerviosisme i això pot transmetre una certa intranquil·litat als jugadors. Només tindran dos dies per preparar el partit i agafar la idea del nou entrenador. D'altra banda, també pot ser que surtin amb un plus per agradar. Sabem que serà un partit complicat i ens tocarà competir al màxim nivell".

El Sabadell tindria 4 punts si els partits tinguessin una durada de 75 minuts. Això vol dir que ha encaixat gairebé tots els gols (excepte el primer del Rayo Vallecano) en el tram final. El capità creu que "aquest és un dels aspectes que hem de corregir. Són els detalls que ens han matat en aquests primers partits. Els gols poden arribar als primers minuts també, però el més important és mantenir el ritme els 90 minuts".

