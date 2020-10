S’aturen les competicions, les entitats alcen la veu

Pas enrere. La negativa evolució dels casos positius de la Covid-19 va obligar el govern català a prendre mesures dràstiques per intentar aplanar la maleïda corba. Una d’elles impacta directament en l’esport no professional català, que obligarà a aturar les competicions domèstiques durant els pròxims quinze dies, però no la pràctica esportiva –entrenaments–. El Diari de Sabadell ha parlat amb diverses entitats sabadellenques per valorar aquesta mesura que entrarà en vigor aquest divendres.

“Afecta el 95% dels nostres esportistes”

El director de l’àrea esportiva del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer, comentava que “aquesta mesura és un cop. Després d’estar tants mesos sense competir, ara teníem l’esperança que es pogués reprendre tot”. Tot i aquest pas enrere, Balaguer considera que “és una mesura justa que, dins d’aquest escenari, se’ns permetrà continuar entrenant amb els grups bombolla. En el nostre cas ens afecta el 95% dels nostres esportistes”. Per últim, lamentava la falta d’adaptació de la major part de les federacions catalanes: “Calia adaptar-se a la situació, com ha fet l’espanyola”.

“Rebem la mesura amb resignació”

Aquest cap de setmana, un bon grapat d’equips del Centre d’Esports Sabadell havien d’iniciar la temporada 20-21. Un debut especial i atípic per les circumstàncies però igual d’especial emocionant que s’ha vist truncat per la Covid-19: “Aquesta mesura afecta un gran volum de jugadors. Veníem de dos mesos i mig de pretemporada i ara s’atura tot quan ja ho teníem a tocar. Rebem la mesura amb resignació, però entenem que és el que s’ha de fer en aquests moments”, explicava Alberto Pobre, director general del club arlequinat (futbol base).

“Es veia venir. Això fa mala pinta”

Aquesta mesura no va agafar amb el peu canviat el president del Sabadell Nord, Antonio Lou, que lamentava arribar aquest extrem: “Es veia venir. Sabíem que s’aturaria, ara durant els pròxims mesos d’hivern. Això fa mala pinta”. En la mateixa línia, confessava que aquesta decisió li provocava un flashback, recordant el que va passar durant l’estat d’alarma. “D’aquí a quinze dies, en tornem a parlar. Per a mi és una mica incongruent que es pugui entrenar però no jugar partits. Els pares continuaran venint a buscar i recollir els fills”.

“Tots sabíem que seria un any incert”

Aquest dissabte, si no hi ha un nou cop de timó en la lluita contra la Covid-19, OAR Gràcia i Creu Alta s’enfrontaran en el derbi de Primera Nacional, regida per la RFEBM, en què prendrà part el director esportiu i jugador Eloi Vila, del Creu Alta Sabadell Handbol. Però que obligarà a aturar les competicions de la resta del planter creualtenc. Una dicotomia difícil d’entendre: “Tots sabíem que seria un any incert i davant d’aquest escenari ha de prevaldre la salut pública. Afortunadament, podrem continuar entrenant, mantenint els grups bombolla com hem estat fent”. Sobre el derbi, ho té clar: “En tenim moltes ganes, ve molt de gust jugar-lo”, reconeixia Eloi Vila, un dels que queda exempt d’aquesta mesura.

“Si entrenem, hi ha vida al club”

Un dels màxims responsables del Creu Alta Sabadell Bàsquet, Agustí Forrellat, optava per mirar el got mig ple tot i la situació actual: “En el nostre cas, la nostra prioritat és continuar entrenant. Vol dir que hi ha vida al club i podem continuar formant la canalla”, explica.

“Volen evitar la mobilitat”

El president de l’OAR Gràcia, Salvador Gomis, entén que l’aturada competitiva “té com a objectiu evitar desplaçaments i una mobilitat excessiva per diferents punts de Catalunya per afrontar els partits”. La mesura no afecta el primer equip gracienc, però deixa tota la base de l’entitat sense competició.

