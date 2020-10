Paco Fernández accepta tres anys de presó per malversar prop de 33.000 euros

L'exgerent dels consorcis de Turisme, Residus i Ocupació del Consell Comarcal Paco Fernández ha acceptat tres anys de presó i sis d'inhabilitació per malversació de fons públics i falsedat documental en el marc del cas Mercuri, en haver desviat fraudulentament 32.877 euros entre el 2011 i el 2012. Fernández ha pactat amb la Fiscalia, que ha demanat la suspensió de l'ingrés a presó si no delinqueix en cinc anys i fa dos anys de treballs en benefici de la comunitat i un curs d'ètica i moral en els negocis.

El Consell Comarcal i la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció han acceptat la pena, però s'oposen a la suspensió de la presó. Per la seva banda, l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ha acceptat retornar 326 euros que va costar la seva assistència a un congrés del PSOE a Andalusia.

Segons es considera provat i constarà en la sentència, el 2006 i 2007 Fernández va ser nomenat gerent de tres consorcis de la comarca del Vallès Occidental: el de residus (CRGVOC), el de turisme (CTVOC) i el d'ocupació i promoció econòmica (COPEVO). Va ser destituït el novembre del 2014. Era l'encarregat de la gestió econòmica dels ens comarcals i s'encarregava d'autoritzar els pagaments i despeses juntament amb la interventora. A banda dels seus sous, disposava de targetes bancàries i un Teletac per pagar-se les despeses de desplaçament, allotjament i altres.

Abusant de la seva posició, i almenys entre gener del 2011 i novembre del 2012, va utilitzar les targetes per fer centenars de pagaments no relacionats amb la feina i va cobrar indegudament centenars de dietes. Així, per exemple, va cobrar més de 17.000 euros del consorci de residus per desenes de viatges no realitzats a Madrid, València, Astúries o Bilbao, que justificava amb documents falsos signats per ell. Amb la targeta Teletac del mateix consorci va pagar 174 euros en peatges d'autopistes per trajectes particulars, molts d'ells en cap de setmana.

Fernández va arribar a duplicar, i fins i tot triplicar, la compensació econòmica que li corresponia per quilometratge amb vehicle propi i manutenció, ja que la reclamava a més d'un consorci simultàniament. Amb aquest sistema va cobrar indegudament més de 7.100 euros en total dels tres consorcis.

També va reclamar i justificar el dret a ser indemnitzat per despeses personals i alienes als consorcis pagades en efectiu o amb les targetes dels consorcis. Així, va pagar gasolina, xiclets, preservatius, carbó, aparcaments, manutenció i pa. En total es va gastar 1.752 euros dels consorcis de turisme i residus. També va reclamar i cobrar 135 euros d'algun dels consorcis per activitats organitzades i pagades per un altre dels consorcis que dirigia.

Per últim, va reclamar per quilometratge distàncies superiors a les que realment havia fet, sobretot pel consorci de residus. Com a mínim va cobrar indegudament 5.000 euros per aquesta via.

A més, va autoritzar el pagament a través del consorci de residus de les seves despeses de vols, allotjament, restauració i aparcament per assistir a un congrés federal del PSOE a Andalusia el gener del 2012 amb fons del consorci de residus. Ell es va beneficiar de 684 euros, i va autoritzar el pagament de despeses pel mateix congrés a Bustos, 326 euros, i Gallardo, 508 euros.

Suspensió de la presó

En una vista que ha tingut lloc aquest dijous al migdia a la sala de jurat de l'Audiència de Barcelona, Fernández, Bustos i Magdalena Gallardo, exdirigent socialista, han acceptat les penes. Fernández ha estat condemnat a tres anys de presó i sis d'inhabilitació per malversació i falsedat, i ja ha retornat els 32.042 euros que es va quedar de forma irregular. Bustos i Gallardo han estat condemnats a títol lucratiu pel fet d'haver anat al congrés federal del PSOE a Andalusia el gener del 2012 amb les despeses d'allotjament pagades pel Consorci de Residus del Vallès Occidental gràcies a la gestió fraudulenta de Fernández. Han de retornar 326 i 508 euros respectivament.

La Fiscalia i la defensa de Fernández han demanat la suspensió de l'ingrés a presó durant almenys cinc anys i amb la condició que faci treballs en benefici de la comunitat durant dos anys, amb l'assistència a un curs d'ètica i moral en els negocis. El ministeri públic té en compte que és la primera condemna, tot i que està investigat en un altre cas, i que ja ha retornat tots els diners desviats. A més, creu que els diners defraudats van suposar una mínima part del pressupost dels consorcis, que gestionen milions d'euros. La defensa també ha al·legat l'estat de salut del condemnat.

Per la seva banda, l'acusació popular, exercida per Sabadell Lliure de Corrupció, i la particular, exercida pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, s'han oposat a la suspensió de la presó, en considerar que aquest cas s'emmarca en una causa més gran de corrupció, el cas Mercuri, i que Fernández es va aprofitar del seu càrrec, tot i que cobrava importants sous públics en temps de crisi econòmica. La magistrada decidirà sobre la suspensió de la presó en els propers dies.

