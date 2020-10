L’Ajuntament de Sabadell atura unes obres a Gràcia per una desviació del preu

Un edifici barrat, a mig reformar i sense operaris des de fa mesos. Al costat del flamant passeig sorgit del soterrament d’FGC, a la plaça de Jean Piaget (Gràcia), l’edifici que ha d’acollir el Servei de Participació està a mig acabar. I així es quedarà durant molt de temps. L’empresa adjudicatària de l’obra, Rehacsa, va sol·licitar a l’Ajuntament apujar el cost de l’obra en uns 492.000 euros, un 28% més del preu inicial, establert en 1,78 milions d’euros. L’augment “injustificat” del preu ha portat el Govern municipal a finalitzar el contracte amb la constructora, tot plegat després d’intents de negociació.

“Ha estat un intent d’extorsió a l’Ajuntament amb l’excusa del coronavirus”, assenyalen fonts coneixedores del cas. L’empresa va començar les obres el gener passat. Dos mesos després, en plena crisi de la Covid-19, la remodelació va quedar aturada. A partir d’aquí van començar els problemes: Rehacsa va al·legar més costos de personal per la Covid i també una pujada dels materials de construcció. L’empresa només ha realitzat fins ara part de les tasques d’enderroc, la primera part de l’obra.

L’augment exigit per Rehacsa era “injustificat” per l’Ajuntament, que ha decidit rescindir el contracte de l’adjudicació en la propera Junta de Govern. La decisió arriba després de diverses converses entre l’equip tècnic d’Urbanisme i la constructora, i d’una proposta de revisió–inferior als quasi mig milió d’euros sol·licitats– per part de l’Ajuntament.

Retard de mínim sis mesos

La decisió tindrà conseqüències en l’execució de l’obra. D’entrada, la regidoria i el secretari municipal valoren la possibilitat d’adjudicar l’obra a l’empresa que va quedar segona en el concurs públic. Si aquesta fórmula no fos vàlida, s’hauria de repetir tot el procés, és a dir, licitar i adjudicar l’obra de nou. “Hi haurà un retard de mínim sis mesos, afegits als mesos del coronavirus”, lamenta la regidora, que insisteix que es va intentar arribar a un acord amb la constructora sense èxit. “Hem tingut mala sort amb les empreses”, apunta Molina, en referència als problemes amb la restauració del passeig de la Revolució (Covadonga).

La demora es notarà en el ritme de les obres. I en l’àmbit econòmic també? Des de l’Ajuntament asseguren que no s’executarà cap compensació per l’anul·lació del contracte amb Rehacsa. De fet, la intenció és que sigui tot al contrari: el Govern municipal demanarà una indemnització per danys i perjudicis. “Ha afectat l’execució de les obres i això s’haurà de compensar”, expliquen fonts municipals. Ara per ara, encara és d’hora per posar una nova data.

