Bars tancats, carrers desencisats

La Generalitat ha mantingut el tancament de la restauració i les limitacions al comerç des de la 1 de la matinada a tot el país, mentre espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es pronunciï sobre les mesures. Concretament, s'han dut a aplicació aquelles que han quedat fora de la petició del tribunal, i que se centrava a demanar les restriccions que poden afectar drets fonamentals. Tot i que l'executiu català va enviar la documentació previsiblement requerida, el TSJC no preveu pronunciar-se fins al dia d'avui, i per això la Generalitat ha optat per aplicar aquells aspectes que sí que eren viables, a priori, d'executar.

Una d'elles és el tancament de bars i restaurants. Aquest fet ha provocat un aspecte gèlid als carrers, que sumat al fred que s'ha registrat a primera hora del matí, no acompanyava en aquest darrer dia lectiu de la setmana.

L'aspecte que presentava aquest matí el passeig de la Plaça Major, per exemple, dista molt del d'un matí habitual. Sense terrasses al carrer, alguns establiments ja no han aixecat persiana arreu de la ciutat, conscients de les pèrdues que acumularan els propers dies, obrin o no.

Altres han decidit acollir-se a la possibilitat de vendre per endur. Si bé aquesta pràctica es podrà començar a notar a partir del migdia, a l'hora del dinar, i segurament amb més mesura al vespre, hi ha bars que han optat per vendre a través de la barra mateix i de cara al carrer, amb la persiana abaixada i la condició de no deixar-hi entrar cap client.

"He obert com sempre a les 7 h, i des de llavors i fins a les 9 h només he venut uns deu cafès, molt per sota del que és habitual", deia resignada la Jiang des del taulell del bar Código de Barras, al carrer de Les Valls. Al passeig Manresa i al de la Plaça Major, dels nombrosos locals de restauració pocs atenien els clients, i els que ho feien havien improvisat una barra utilitzant una taula a la porta mateix.

El mateix ambient es respira a la cèntrica plaça de Sant Roc i al carrer de Gràcia. Si bé aquí la majoria dels establiments es troben oberts, les taules recollides al Carreras i la inexistència de terrassa als que hi ha a la plaça eren la fotografia del que ens queda de mes. "Això ens arruïnarà", deia una cambrera mentre parlava amb un client que s'amoïnava per la situació.

Publicitat

Com a consol, l'Ajuntament ha anunciat que no cobrarà la taxa de terrasses als bars i restaurants mentre duri el tancament obligatori de 15 dies. A això se li suma que preveu aplicar bonificacions de fins al 75% en aquesta mateixa taxa si quan puguin obrir de nou ho han de fer amb limitacions d'espai o d'ocupació.

Segons dades municipals, el tancament decretat pel Govern afectarà 832 negocis de la ciutat i més de 2.200 treballadors, i s'ha sol·licitat al Govern un paquet urgent de mesures específiques.

A l'espera del TSJC

El Govern català va anunciar ahir que publicaria aquesta passada matinada al DOGC la resolució amb entrada en vigor de les mesures “de manera immediata”, amb una disposició que deixarà en suspens fins que el tribunal resolgui les tres restriccions que a parer de l'executiu podrien vulnerar drets fonamentals. No obstant això, els tres aspectes que afecten els drets fonamentals del paquet de mesures previstes són la prohibició de reunions de més de sis persones, la suspensió de l’activitat presencial a les universitats i la limitació de l’aforament les activitats de culte.

Per tant, més enllà d'aquests tres, la resta de continguts de la resolució han tirat endavant.

Publicitat