L'Ajuntament cedeix els espais d'ús municipal del mercat de Campoamor a nous paradistes

L'Ajuntament de Sabadell ha decidit cedir els espais del mercat de Campoamor que habia reservat per ús municipal per a nous paradistes. Ho assegura la regidora de Comerç, Consum i Turisme, Sonia Sada, que respon així a les peticions dels futurs comerciants que exigien "agilitzar" les llicències per les noves parades. Un dels comerços que obriria a un espai actualment reservat per l'Ajuntament és un supermercat.

Els sol·licitants de parada reclamaven a la regidoria de Comerç, en un comunicat conjunt, que s'agilitzin els tràmits per concedir les llicències d'ús dels comerços. Els sotasignants insisteixen en reactivar l'equipament coincidint amb la campanya nadalenca, i lamenten que els temps administratius siguin "tant lents". Per abordar-ho, la regidora ha concertat una reunió amb els paradistes per "analitzar quins problemes tenen amb la gestió de la seva sol·licitud" i buscar estratègies per "agilitzar els processos".

Una desena de parades

Segons han informat els mateixos comerciants, les sol·licituds preveuen una diversitat de serveis: una peixateria, una herboristeria, una fruiteria, una tintoreria, una rellotgeria, un establiment de pesca salada i dos bars: un de gastronomia sud-americana i un altre de plats mediterranis. Aquests se sumarien al forn de pa que va obrir divendres passat i a la xarcuteria. Ara per ara hi ha espai per una quinzena de comerços al passadís central.

Segons dades de l'Ajuntament, des de febrer fins a finals de setembre, una dotzena de persones s'han interessat per obrir una parada al Mercat a través d'una instància. Algunes, però, no han presentat cap demanda formal. Ara per ara, s'han materialitzat quatre sol·licituds.

