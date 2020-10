Antonio Hidalgo: "La situació és difícil de pair"

Les reaccions del tècnic Antonio Hidalgo després de la derrota davant l'Albacete (3-0)

Valoració del partit. Un duel marcat per les nombroses ocasions del Sabadell que no han trobat el camí del gol: "En aquest nivell, quan ets superior al rival, has de posar-te per davant. Sobretot a la primera part, en els primers minuts, que hem arribat amb molta claredat davant Tomeu Nadal. L'Albacete es trobava en una situació igual que la nostra, amb una mica de nervis, i que havien canviat d'entrenador".

La derrota més cruel de les cinc: "La vida no és justa, no hi podem fer res. Hem de veure una realitat, que és el que passa durant molts i molts minuts. No és un tema de just o injust. El marcador és el que és. Aquestes darreres setmanes havíem parlat que ens faltava una mica en l'últim terç i avui sí que ho hem fet amb ocasions. N'hem tingut de molt clares amb el Tomeu Nadal, en el minut 5. Aquesta situació és difícil de pair, però no queda una altra que continuar creient. Hem de competir molt i molt millor, si no no guanyes".

Què els hi passa als davanters?: "Això és com la vida: no has de parar d'insistir i creure. Hem fet moltes coses bé, com arribar a l'àrea contrària. Segur que hi ha una mica d'ansietat. Hem de continuar creient, donant suport als jugadors i exigint-los que han de competir molt i molt millor, si no serà impossible".

Sense marge per descansar. Dimecres, l'Alcorcón: "La situació és molt dura. Ens hem de recuperar psicològicament i afrontar el pròxim partit amb la màxima enteresa. També el prepararem, és clar. Vindran entrenadors bons i els has de contrarestar. Hem de ser conseqüents amb el que fem i ara per ara no ens dóna".

