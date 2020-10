Investiguen si la detenció de la fotoperiodista Mireia Comas vulnera el dret a la informació

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra investigarà si en la detenció de dimarts passat de la fotoperiodista Mireia Comas, col·laboradora del Diari de Sabadell, es va vulnerar el dret a la informació. Es va produir dimarts passat quan cobria un desallotjament a Terrassa, on una agent, que sosté que va ser empesa dues vegades per la fotògrafa, va detenir-la per desobediència. La Fiscalia ha demanat per ella un any de presó per agressió.

Comas, en declaracions a aquest diari, ha explicat que, en la investigació, serà citada per declarar com a víctima. També ha volgut agrair tot el suport que ha rebut en els últims dies, tant d'amics i entitats com per part de companys de professió.

Respecte al procés d'informació reservada que ha obert la DAI, el Col·legi de Periodistes de Catalunya celebra que "la mesura aportarà llum a uns fets en defensa de la llibertat d'informació" i insta a respectar els professionals que exerceixen aquest dret, "especialment els fotoperiodistes".

Publicitat

Sobre els fets, la fotoperiodista va explicar que, tot i acreditar-se davant dels Mossos d'Esquadra, quan era a l'interior del pis on s'estava duent a terme el desallotjament, se li va prohibir disparar qualsevol foto. Aleshores, la situació es va tensar: "Jo no havia fet ni una sola foto, i un agent va dir que em duguessin al pis de dalt i em retinguessin, vaig voler sortir al carrer i una mossa em va barrar el pas, va haver-hi un xoc i es va tornar boja, em va fer un placatge, em va encastar contra la paret i amb el colze m'ofegava". Acte seguit, va ser emmanillada i traslladada a la comissaria del cos a Terrassa.

Manifestació de suport a la fotoperiodista

Rere el lema "Informar és un dret, deixeu-nos treballar!", diumenge a les 17 h, a la plaça de l'Aigua de Terrassa, s'ha convocat una manifestació de suport a Mireia Comas. Hi seran fotoperiodistes d'arreu de Catalunya per denunciar els fets.

Demà ens manifestem pel dret a la informació, i per poder anar a treballar tranquils sabent que tornarem a casa. #prourepressiopremsa pic.twitter.com/nNOHCjyMSz — mireia comas 🎗 (@mireiacomas) October 17, 2020

Publicitat