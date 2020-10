L'OAR Gràcia guanya el derbi davant un Creu Alta Sabadell molt combatiu (32-29)

Gairebé mig segle després s'ha tornat a viure el derbi entre graciencs i arlequinats a categoria nacional. L'OAR Gràcia s’ha endut els dos punts, però ha estat a punt de demanar l’hora per la reacció del conjunt arlequinat en el tram final que gairebé l’ha situat contra les cordes. En qualsevol cas, s'ha pogut veure un bon partit, intens i amb fases de gran joc ofensiu.

D’emoció, doncs, no n’ha faltat quan tot semblava dat i beneït per a un Gràcia que venia de trencar l’equilibri inicial (5-5), havia obert distància en arribar al descans (19-13) i mantenia un avantatge considerable al minut 17 de la segona part (29-21). Tanmateix, una doble exclusió (absurda la segona) ha deixat el conjunt de Gerard Gomis en inferioritat i el Sabadell no l’ha desaprofitada per començar a reduir la diferència a marxes forçades i posar la por al cos a un Gràcia també en ratxa de pèrdues.

El parcial 1-7 ha estret el marge a només dos gols (30-28) amb 4 minuts encara oberts a tota opció. Els de Sergi Cifré han cregut en la remuntada, però Tonchi Vàzquez, el màxim anotador del partit, ha estat decisiu per assegurar el triomf local amb els dos gols de la tranquil·litat absoluta abans que Cesc Vallribera establís a toc de botzina el 32-29 definitiu.

