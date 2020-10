El Sabadell-Alcorcón es jugarà si les proves PCR confirmen els negatius d'avui

El fantasma de la suspensió del Sabadell-Alcorcón sembla esvair-se, però el partit, com avançava el Diari de Sabadell, continua encara amenaçat per la Covid-19 que afecta quatre components del club madrileny, tres dels quals jugadors. Aquest diumenge s'han fet noves proves d'antígens a tota la plantilla i també rastreig de contactes estrets dels positius, per valorar possibles vincles epidemiològics. Els resultats no han detectat cap positiu i la conclusió del rastreig tampoc ha evidenciat vincles entre components del club madrileny.

De totes maneres, serà aquest dilluns quan les proves PCR pre-partit que marca el protocol unificat d'entrenament i competició establert per la LFP confirmin els negatius que permetrien viatjar l'expedició de l'Alcorcón per disputar dimecres (21.30 hores) el partit contra el Sabadell a la Nova Creu Alta. Tot apunta que serà així si no hi ha cap sorpresa.

De moment, però, aquest diumenge l'Alcorcón-Ponferradina s'ha convertit en el primer partit del futbol professional suspès per la Covid-19. Cal recordar que el protocol no permet suspendre més de dos partits a la Segona Divisió A abans de la jornada 34. En aquest cas, no es considera suspensió perquè ho ha demanat la mateixa LFP com a mesura de precaució, per evitar un possible un contagi massiu. No hi havia temps d'efectuar proves i conèixer els resultats abans del partit. Tot i que l'Alcorcón tenia fitxes suficients per jugar, no s'ha volgut arriscar. Aquesta temporada, els clubs tenen l'obligació de jugar si disposen d'un mínim de 13 jugadors, amb la possibilitat d'utilitzar fitxes del filial o juvenil mentre tinguin un mínim de 5 jugadors del primer equip sobre el camp (en cas d'afectació de casos positius).

Aquest sembla l'escenari més probable el dimecres: un Alcorcón sense, evidentment, els jugadors que han donat positiu aquesta cap de setmana i completant la convocatòria amb futbolistes del filial. De fet, alguns estan plenament integrats la dinàmica del primer equip i una errada tècnica li va costar perdre el partit davant el Saragossa per 0-3 (havien empatat 0-0) perquè en un moment donat del partit tenia només 6 jugadors del primer equip quan, en condicions normals, han de ser 7. Les pròximes hores seran claus per confirmar la disputa del Sabadell-Alcorcón, duel de màxima necessitat pel conjunt d'Antonio Hidalgo.

