Milers de bolivians voten a Sabadell per decidir en les eleccions del seu país

Les eleccions de Bolívia se celebren, també, a la nostra ciutat. La Fira de Sabadell, cedida per l'Ajuntament, ha estat un dels tres punts de votació a Catalunya dels comicis del país sud-americà. Uns 7.000 ciutadans bolivians, residents al Vallès Occidental i Oriental, estaven cridats aquest diumenge a les urnes de Sabadell.

A Catalunya, els altres dos punts de votació de les eleccions han estat L'Hospitalet i Barcelona. En total, 30.000 bolivians residents al país han tingut l'opció de votar.

Les meses electorals s'han obert a les 8 h del matí i no han tancat fins a les 17 h. A l'accés de la Fira Sabadell s'ha pres la temperatura a tothom qui accedia al recinte. L'aforament s'ha regulat amb cues a l'entrada, en les quals es mantenia la distància de seguretat, perquè no hi hagués aglomeracions.

Publicitat

Les darreres eleccions a Bolívia van ser ara fa un any, el 20 d'octubre de 2019. Van desembocar en una crisi de país que va detonar la dimissió de l'aleshores president, Evo Morales, al capdavant de Movimiento Al Socialismo (MAS). El partit, en aquests comicis, està encapçalat per primera vegada per Luis Arce, qui va ser ministre d'economia de Morales. El portaveu del grup local d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha estat a la Fira Sabadell i, través de l'etiqueta #BoliviaMereceMas a Twitter, ha manifestat el seu suport al candidat.

🗳️🇧🇴 Aquest matí he estat a @FiraSabadell, un dels tres punts de votació a Catalunya per a les #EleccionesBolivia2020. Gairebé 30.000 catalans d'origen bolivià estan cridats a les urnes de l'Estat Plurinacional de #Bolivia; 7.000, a #Sabadell. #BoliviaMereceMAS 1/2 pic.twitter.com/UD9avRObS2 — Gabriel Fernàndez🎗 (@GabrielFerDiaz) October 18, 2020

Comunidad Ciudadana, amb l'expresident Carlos Mesa (2003-2005) al capdavant, és l'altre partit-en aquest cas de centredreta- que opta a governar Bolívia.

Publicitat