L'Ajuntament preveu iniciar les obres de nous pisos protegits a finals d'any

L'Ajuntament de Sabadell preveu que els treballs per començar a construir les dues noves promocions d'habitatge públic comencin a finals d'aquest any. Així ho ha apuntat el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, que ha destacat els diversos contratemps per dur a terme les obres, ja que la previsió apuntava que s'haurien d'haver enllestit a finals del 2019.

Així, es preveu que els primers treballs que comencin siguin al Centre, concretament a la promoció que s'ha d'aixecar a la confluència de la carretera de Barcelona amb el carrer de Zurbano. A hores d'ara el procés encara es troba en fase de licitació, que acabarà, si tot va com és previst, entre finals d'aquest mes d'octubre i començaments de novembre. Si el calendari es manté, els treballs per crear fins a 21 nous habitatges protegits començarien a finals d'aquest mateix 2020.

L'altra promoció és la que es troba a la Creu Alta, al carrer de Francesc Layret amb Piferrer. Aquí, els treballs es preveu que comencin a començaments del 2021, i donaran pas a la creació de 32 immobles. Els projectes formaven part del pla per construir fins a 362 habitatges de lloguer social en sis promocions fins al 2024, i que preveia destinar-hi una inversió global de 56 milions d'euros.

El projecte concret per fer aquestes dues primeres promocions va néixer durant el mandat passat, el maig del 2017, i la previsió era ultimar els treballs a finals de l'any 2019. No obstant això, l'any passat encara no s'havia fet l'adscripció dels terrenys a l'empresa pública Vimusa ni s'havia dut a terme la primera ampliació de capital per poder dur a terme la primera de les dues promocions previstes.

Per aquest motiu, recentment es va fer la licitació de la promoció del Centre, però va quedar deserta el mes de setembre. "Es parlava de preus del 2017, i ara estem al 2020 i moltes empreses directament no opten a presentar-s'hi", detalla Cortés. És per això que es va optar per fer una segona convocatòria amb un paquet que incloïa les dues promocions previstes, una licitació que es tancarà entre finals d'aquest mes i principis del vinent.

Cinc nous pisos per a l'emergència

A banda, aquest dilluns la Junta de Govern Local ha aprovat l’adquisició de cinc habitatges per incorporar-los a la borsa d’emergència o de lloguer social. Els pisos, que es compren a través del dret de tanteig i retracte, quedaran adscrits a Vimusa perquè els gestioni.

La inversió de la compra és de 336.836,42 euros, d'entre 30.000 i 90.000 per cada un dels immobles. En total, ja són 17 els nous habitatges adquirits per l’Ajuntament des de juny del 2019 per adscriure'ls a Vimusa.

