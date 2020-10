Perquè les escoles continuïn segures

Alumnes, pares i professors van encetar fa un mes el curs 2020-21 amb més incertesa que mai. Les mesures per prevenir la Covid havien obligat a establir uns protocols estrictes. A Sabadell, 30 dies després, hi ha confinats 46 dels 1.771 grups de convivència estable que es van establir a llars d’infants, educació infantil i primària, secundària, batxillerat i formació professional. Segons Educació, la incidència del coronavirus als centres, per tant, ronda el 3%.

Publicitat

Els experts i els responsables educatius coincideixen que es pot considerar que les escoles són llocs segurs, on no hi ha transmissió comunitària del virus. Això sí, la contenció del virus a l’escola ha estat gràcies a l’esforç desmesurat que els equips directius i els docents dels centres estan fent. Però ja estan col·lapsats, al límit. En un moment en què les dades de contagi s’estan situant als nivells del mes de març, quan va esclatar la pandèmia, necessitem que els espais que són segurs ho continuïn sent. Per aquest motiu, cal que tinguin el màxim suport i les respostes més immediates per part dels responsables de Salut i d’Educació.

Publicitat