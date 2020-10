La TUS reforça l'eix L4 i L44 a hora punta en resposta a les queixes dels usuaris

Transports Urbans de Sabadell (TUS) reforça a partir de demà l'eix L4 i L44 amb un altre vehicle a les 8 del matí. Ho fa en resposta als usuaris, que reclamen més vehicles per aquesta franja horària per garantir la distància entre els viatjants. "No pot ser que es produeixin aglomeracions, ara és moment de reforçar al màxim el servei", reclama la Noelia, veïna de Torre-romeu. "Ens hem queixat a l'Ajuntament i a TUS", afegeix la Dámaris, també usuaria de la línia, que avança que ja estaven preparant un tall de carretera com a protesta.

En dues setmanes, els viatges diaris en autobús s'han desplomat en 4.000 validacions. La setmana passada, els viatges voltaven els 39.000 usuaris. Ara, ha disminuit a 35.000, el 65% dels trajectes que es feia l'any passat (55.000). No obstant, TUS ha respost a les crítiques reforçant amb un altre vehicle aquesta línia en l'hora d'entrada a l'escola. "Patim un descens d'usuaris, però ara som molt flexibles", explica Xavier Cañadas, gerent de la TUS.

En aquest sentit, TUS i l'Ajuntament de Sabadell també prepara reforços a les hores puntes dels eixos principals (La L1-2-3, L5-55 i L4-44). Bé sigui amb reforços en trams de línies o amb la millora freqüències en hora punta. Cañadas no ha detallat la data en què la millora es farà efectiva, però avança que serà "aviat".

Segons l'empresa de transport públic, es realitza un seguiment diari de les ocupacions dels autobusos per línia i franja horària per conèixer l’aforament dels vehicles i adaptar el servei. També s'han incrementat les mesures de protecció. Es fan desinfeccions diàries dels autobusos amb ozó, renovació de l'aire, entre d'altres. També s’ha instal·lat un equip purificador d’aire Eco3 en diversos vehicles.

