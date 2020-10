Els CAPs de Sabadell reben els nous tests ràpids d'antigen

Els CAPs de Sabadell ja han començat a rebre els nous tests ràpids d’antigen que permetran fer un diagnòstic més ràpid del coronavirus, tal com confirma l'Institut Català de la Salut. Això permetrà reduir l’espera dels usuaris per tenir els resultats i tallar més ràpidament les cadenes de transmissió de la malaltia, peça clau per evitar la seva propagació. Els nous tests es faran als centres d’atenció primària quan així ho indiquin els professionals per a pacients amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 i que no faci més de 5 dies que tenen aquests símptomes.

L’avenç d’aquests tests és que donen el resultat en 15 minuts, a diferència de les 24-48 hores que es triga per obtenir el diagnòstic de les proves PCR, que continuen sent la referència per detectar la Covid-19.

Del 2 al 9 d’octubre, els CAPs de la ciutat van diagnosticar 296 proves PCR positives, 47 més que la setmana anterior, segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell.

