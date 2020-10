Exalumnes de la Industrial acusen el centre de ser còmplice del comportament de l'exdirector

Des de fa gairebé tres setmanes, han aflorat nombrosos testimonis d'exalumnes de l'Escola Industrial de Sabadell -gran part dels quals anònims- que denuncien conductes masclistes i assetjament sexual continuat per part de l'exdirector de l'institut, que també va ser professor durant més de anys. Mentre el Departament d'Educació ho investiga i la Fiscalia recull proves i indicis, el moviment articulat a les xarxes socials que ha fet emergir el cas, exigeix al centre que assumeixi responsabilitats.

En un comunicat, exalumnes denuncien que "el silenci del centre i l'equip directiu eren còmplices de la normalització i banalització de les actituds sexistes i masclistes", ja que -asseguren- el comportament de l'exdirector es "va posar en coneixement en diverses ocasions al llarg dels anys a les tutotores i altres docents".

L'Escola Industrial col·labora en aquests moments amb el Departament d'Educació per recollir informació sobre el cas. I, des que l'exdirector es va jubilar ara fa cinc anys, el centre se n'ha desvinculat totalment. Tanmateix, el grup d'exalumnes reclama que el centre "assumexi la responsabilitat d'haver tolerat els fets i no haver iniciat cap actuació".

Consideren, doncs, que és necessari que la Industrial es disculpi i emprengui accions per reparar els danys provocats "per no haver protegit les víctimes".

Educació treballa en el cas

Educació ha obert un via administrativa per tractar els fets i assegura que en cas que es detectin delictes penals ho derivaran a la Fiscalia, amb qui col·labora. En aquest moments, però, no tenen a sobre la taula cap denúncia de les exalumnes.

El Departament, en col·laboració amb la Fundació Vicki Bernadet, explica que s'ha posat en contacte tant amb el centre com amb algunes de les exalumnes "treballar amb el tema" , tal com també ha fet amb l'Institut Castellar, on un professor d'educació física acusat d'assetjament sexual ha estat apartat de la docència.

