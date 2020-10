La Plataforma Soterrament FGC exigeix que l'Ajuntament acceleri els tramits per urbanitzar la zona

La Plataforma Soterrament FGC exigeix a l'Ajuntament de Sabadell la màxima celeritat per urbanitzar el passeig sorgit del soterrament de les vies dels ferrocarrils a Can Feu - Gràcia. Els membres de la plataforma denuncien que el projecte ha estat deu mesos encallat al consistori, la qual cosa impossibilita que es pugui pagar amb els fons europeus previstos.

El portaveu de la plataforma, Isidre Soler, ha reclamat en una roda de premsa des del mateix espai el "compromís" de l'Ajuntament per accelerar el procés, que passa per convocar un nou concurs d'adjudicació de les obres. Soler ha lamentat que des que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va suspendre el concurs perquè va estimar un recurs per un defecte de forma, han passat deu mesos en què "no s'ha fet res".

Des d'aquesta plataforma mantenen que l'endemà mateix d'aquesta suspensió ja es podia reiniciar el concurs. L'Ajuntament argumenta que el coronavirus ho ha endarrerit tot, però per la Plataforma Soterrament FGC es tracta d'una excusa de mal pagador que amaga "desinterès i manca de compromís" per part del govern local.

També preocupa als membres de la plataforma que, amb tota la probabilitat, no es podran utilitzar els 1,2 milions d'euros de fons europeus del programa EDUSI amb què es comptava pel projecte, un extrem que també reconeix l'Ajuntament, però que remarca que aquests diners no es perdran, es destinaran al Parc del Nord, i el passeig sorgit del soterrament es pagarà amb el pressupost municipal.

Els projectes que reben fons EDUSI han d'estar acabats a finals del 2022, cosa que Isidre Soler veu "impossible" en aquest cas perquè només la part burocràtica ja demanarà un any i dos mesos, mentre que les obres s'allargarien durant dos anys més, aproximadament.

