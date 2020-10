L’ampliació del Taulí, sense data

Les obres de construcció del nou edifici d’Urgències del Taulí, el Frontal Gran Via, estan aturades per la pandèmia del coronavirus. Aturades entre cometes, perquè a diferència del que passa habitualment, en aquest cas podríem parlar d’una parada tècnica acordada entre totes les parts. “Amb l’empresa constructora vam pactar endarrerir les obres per poder tenir espais”, explica el director general del Taulí, el doctor Joan Martí, a aquest diari.

El nou edifici, adjunt a l’Hospital de Sabadell, ha de dotar les Urgències de 72 llits més, però a hores d’ara està pensat per acollir-ne 80 d’UCI per a pacients amb coronavirus a partir de l’1 de novembre a causa de les necessitats derivades de la pandèmia.

No es deixa de banda

Martí assegura que l’edifici “el volem acabar, però per prudència ara mateix no toca”. Actualment el projecte és una instal·lació provisional, en la qual no s’ha deixat de treballar, amb la mirada posada a tenir les dues plantes igualment disponibles el mes vinent i estar més preparats de cara als propers mesos, en què es preveu un augment d’hospitalitzacions a causa de la Covid-19. Una de les últimes coses que s’ha fet ha estat el terra de la primera planta. Tots els elements sanitaris estan garantits –ja estan instal·lats, com l’oxigen–, però faltaran els acabats. De fet, ja va ser necessari utilitzar una desena de llits d’aquest espai en la primera onada de la pandèmia.

Martí destaca la bona entesa amb l’empresa constructora de les obres, que ha permès acordar la interrupció dels treballs perquè es puguin utilitzar les dues plantes sense que hi hagi una penalització per demanar-ho. L’adjudicatària de les obres per adequar l’espai és Contratas Vilor, SL, amb un pressupost de 234.198,88 euros, IVA inclòs.

El Frontal Gran Via, de fet, ja hauria d’estar acabat, però les obres van començar a finals de maig del 2018 i van quedar aturades el setembre del mateix any per problemes amb la primera adjudicatària, Acciona. Es van reprendre el maig de l’any passat i previsiblement haurien acabat aquest estiu, si no fos per la pandèmia.

