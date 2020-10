Centre d'Esports i Estrella Damm refermen el seu acord de patrocini

En un acte celebrat a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, el Centre d'Esports i la marca cervesera han fet oficial la renovació del seu acord fins al 2023. Estrella Damm es converteix en patrocinador oficial del club arlequinat i tindrà una àmplia presència de marca a l'Estadi de la Nova Creu Alta. El president, Esteve Calzada, ha lliurat una samarreta oficial d'aquesta temporada amb el nom a l'esquena d'Estrella Damm i ha subratllat que "estem molt contents de reforçar el vincle entre dues entitats centenàries en el marc de la Lliga Smartbank. Estem convençuts que plegats continuaran els èxits". La marca ha estat un dels grans col·laboradors del club aquests últims anys gràcies a la implicació de la sòcia Eli Peñalver, gerent de l'empresa Disnova, distribuïdor oficial de grup.

Jofre Riera, director de Patrocinis de Damm ha assenyalat que "la renovació d'aquest acord representa una nova etapa d'aquest vincle que uneix ambdues institucions. Mirem cap a futur amb la voluntat de seguir treballant junts per celebrar grans èxits pel club i els seguidors arlequinats". També van estar presents el director de Vendes d'Hostaleria de Damm, Albert Cunill, i el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle.

Mackay, guardonat

D'altra banda, l'acte també va servir per lliurar el trofeu al 'Jugador Estrella' de la temporada 2019/20 al porter gallec Ian Mackay. El reconeixement és conseqüència de les votacions dels socis i aficionats arlequinats durant la temporada. "Significa un orgull a títol personal, però el mèrit de l'ascens va ser de tot l'equip. Sense el gol de Boris a l'últim minut o els d'Edgar, Néstor o Aleix no hauria estat possible l'ascens. És cert que em sento molt estimat per l'afició i aquest premi té un gran significat per mi. L'objectiu ara és redreçar la situació de l'equip. No hem trobat la tecla per guanyar, però cal lluitar com a boixos per aconseguir-ho", va comentar el porter després de rebre el guardó.

