Retorn a la Manchester catalana

[Per Josep Milà, secretari tècnic del CIESC]

Sabadell va ser ciutat pionera i de referència durant la revolució industrial i d’aquí ve que se la conegués com la Manchester catalana.

Avui i aquí volem destacar que actualment la ciutat anglesa està desenvolupant un model de creixement i governança que pot tenir molts punts interessants i aplicables per a Sabadell i el seu entorn vallesà. Manchester està impulsant un pla industrial local amb una estratègia que inclou quatre eixos i punts forts molt coincidents amb què sovint les organitzacions empresarials i socials sabadellenques han proposat per centrar un creixement socioeconòmic i una promoció de la ciutat adaptada als nous temps. En concret, i seguint el pla de la ciutat anglesa i adaptat al nostre teixit empresarial, els quatre eixos volen impulsar un lideratge ferm en aquests àmbits: 1. Innovació en temes de salut i atenció a les persones; 2.Creativitat i disseny digitals; 3. Materials i manufactures avançades; i 4. Creixement net i sostenible (que en el nostre cas es podria centrar i especialitzar en la mobilitat elèctrica).

Publicitat

Cal destacar, tanmateix, que a diferència de la nostra situació plena de divisions i descoordinacions institucionals i administratives, a la gran Manchester per desenvolupar aquest pla tenen un model de governança integral de tota l’àrea metropolitana (Greater Manchester Combined Authority), fet que els permet coordinar esforços i polítiques d’actuació, dirigides a objectius i focus ben concrets i així guanyen eficiència en els recursos i millors resultats. Aquest Greater Manchester agrupa un total de 96 municipis agrupats en 10 districtes (2,8 milions de persones, 1,3 milions de llocs de treball, 123.700 empreses i 4 universitats).

Disposar d’aquest espai de governança comú i únic per als grans projectes, amb agents públics i privats (administració, universitats, organitzacions empresarials i sindicals) és imprescindible per tenir una eina d’aplicació del pla i l’estratègia per fomentar i dinamitzar l’economia local i del Vallès en el nostre cas. Per això, un retorn a la Manchester catalana voldria significar la creació d’una forma de gestió dels grans plans estratègics que ens permetés avançar plegats davant les incerteses del futur i els reptes que té al davant tota la regió vallesana. En la presentació del pla per a la indústria local de la gran Manchester esmenten una frase d’Alan Turing, matemàtic i precursor de la informàtica moderna, que ens esperona a tots per disposar d’una governança coordinada: “Només podem veure poc del futur, però prou per adonar-nos que hi ha molt a fer”.

Publicitat