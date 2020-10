Hidalgo demana "més explicacions" a la LFP sobre els casos de l'Alcorcón

Polèmica servida. En la roda de premsa d'Antonio Hidalgo prèvia al partit contra el Saragossa, el tècnic arlequinat s'ha referit a l'ajornament del partit d'aquest passat dimecres contra l'Alcorcón. Una suspensió impulsada per la Lliga de Futbol Professional atenent als 9 casos de Covid-19 que presentava el conjunt madrileny 24 hores abans del duel. Però ara l'Alcorcón ha fet un comunicat on explica dades rellevants sobre el procés de les proves realitzades i que ofereixen una monumental sorpresa.

En aquesta nota oficial el club madrileny deixa clar que els 9 positius detectats dimarts van ser erronis. Ho argumenta explicant que les proves d'antígens i PCR realitzades dimecres i dijous van donar totes negatives en tots els casos. És a dir, les proves fetes 6, 24, 36 i 48 hores posteriors no van detectar cap positiu entre els 9 membres del vestidor (2 jugadors i 7 del cos tècnic).

En conseqüència, la conclusió més eloqüent és que l'Alcorcón hauria pogut desplaçar-se i jugar a la Nova Creu Alta. Una situació que ha provocat la reacció d'Antonio Hidalgo. "El primer de tot és enviar un missatge de suport a tots els afectats i desitjo la seva recuperació, però estic sorprès per aquesta situació i penso que la Lliga de Futbol Professional hauria de sortir i donar més detalls de tot el que ha passat i, sobretot, explicar el protocol establert. Penso que són necessàries més explicacions de les que s'han donat fins ara".

De totes maneres, el tècnic vol centrar-se en el partit contra el Saragossa de diumenge (21 h) a La Romareda i ho veu com "una nova oportunitat per trencar la dinàmica negativa i començar a sumar. Hem de ser més sòlids defensivament i estic segur que farem coses amb la pilota". Preguntat si veu perillar el seu lloc, Hidalgo reconeix que "els entrenadors sabem de què va això si no venen les victòries o els punts, però en el meu cas penso que el càrrec va més enllà. Soc del Sabadell, els meus fills són socis i hi ha un punt sentimental molt fort. Jo no puc controlar situacions que es puguin produir i la meva preocupació és treballar encara més perquè arribin els bons resultats".

