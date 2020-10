Hostalers de Ca n'Oriac reparteixen gel al carrer com a protesta per les restriccions

Propietaris de bars i restaurants i centres d'estètica de Ca n'Oriac s'han manifestat en contra de les mesures restrictives repartint al c arrer gel hidroalcohòlic. "Ho fem com a protesta per les restriccions als sectors", explica el propietari del bar La Parada de Ca n'Oriac, que assegura que "s'han pres sempre totes les mesures sanitàries". La manifestació tindrà lloc cada dilluns al llarg de l'avinguda de Matadepera.

"A l'hostaleria, centres d'estètica i de tatuatges ho hem fet bé, no s'ha demostrat que s'hagin produït contagis als nostres establiments", reivindicaven els manifestants, que posen de manifest que els sectors estan "molt afectats". "És una cadena: no només perdem nosaltres, també proveidors", sostenen.

Els bars i restaurants de Catalunya no poden obrir per l'aplicació de les noves mesures per evitar la propagació del coronavirus. Només es pot aixecar la persiana per servir productes que no es consumeixin al lloc o per fer enviaments a domicili. Com a mínim, aquesta mesura es mantindrà fins a final de mes.

