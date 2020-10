Sabadell, nou paradís urbanita?

Pot convertir-se Sabadell en un paradís per a l’espècie d’urbanita que, tot i decantar-se per les comoditats de la ciutat, vol defugir el metabolisme estrident de les capitals colossals? En aquest punt intermedi, a mig camí entre l’ensopiment dels municipis dormitori i el ritme frenètic de les Barcelones de torn, s’erigeix com una oportunitat atractiva per una bona comunicació, un assortit de serveis prou ampli, una gamma de preus de lloguer per sota del disbarat i un interessant formigueig sociocultural.

Després del confinament, algunes empreses del sector immobiliari han notat que la demanda per viure a Sabadell s’ha enfilat fins a un 25% en els últims mesos, impulsada sobretot per veïns de Barcelona. Un estudi de Fotocasa que analitza l’impacte de la pandèmia en el sector també confirma que l’interès s’ha disparat: s’ha efectuat un 131% més de recerques per habitatge en règim de lloguer a la nostra ciutat.

“Ens està arribant molta demanda provinent de l’urbs. La gent no s’havia molestat a mirar ofertes a poblacions com Sabadell, però arran del confinament han tingut el temps i l’interès per fer-ho, després de l’impacte que ha causat. El perfil és d’algú que, per la mateixa quota que estava pagant de lloguer a Barcelona per un habitatge petit i tancat, es planteja viure en un pis més gran i exterior”, assenyala Josep Maria Segarra, gerent de Nova Finques. Altres opcions que s’han avivat, encara que només reservades a economies més folgades, han estat urbanitzacions amb torres o cases amb patis grans, com Castellarnau.

El volum de demanda en aquesta immobiliària va créixer, els mesos de juny i juliol, entre un 20 i un 25%. Segons Josep Maria Segarra, un dels elements que també genera atracció és la proximitat amb la natura: “La ciutat és a prop de la muntanya, i a molta gent li agrada practicar senderisme o anar amb bicicleta”.

Fins i tot, si et mudes a Sabadell provinent d’una capital –com València– amb 10 vegades més població, la ciutat adquireix una aura balsàmica de municipi familiar: “N’estic encantat. He descobert un lloc molt bonic que era bastant desconegut per mi. Pots caminar de punta a punta de la ciutat en un moment, té molts barris típics de poble i la gent et fa sentir com a casa”, explica l’Alejandro, qui va arribar fa unes setmanes. En el seu cas, atret no només per la xarxa de comunicació i la fisonomia urbana de Sabadell, sinó també perquè va aprovar les oposicions per ser notari i vol aprofitar “la potència econòmica de les operacions que s’hi duen a terme”.

El concepte de “paradís urbanita” no acaba de convèncer Juan Arjona, director tècnic d’Hàbitat Català. “Jo no diria tant. No ens ha de pujar al cap”, riu. Tanmateix, confirma la tendència de molts veïns de marxar de Barcelona i la seva rodalia cap a Sabadell: en les darreres promocions que han construït, entre un 20 i un 25% dels clients provenien de la zona.

“Es diu que Barcelona s’ha convertit en un parc temàtic. Afortunadament, Sabadell no. És una alternativa ben considerada, més tranquil·la i més amable, sense l’efecte nociu del turisme. És, també, més assequible que Sant Cugat, que també és una vàlvula d’escapament”, analitza el director tècnic de la constructora.

Una de les claus que fa possible el procés d’emigració urbanita és, sens dubte, la comunicació. A banda de la C-58 per carretera, la xarxa viària: “Tenim molt a agrair als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El metro del Vallès, que en diuen. En mitja hora o quaranta minuts pots anar de Plaça Catalunya al Centre de Sabadell. I és important que comuniqui amb la UAB, ja que per a famílies amb fills en edat universitària és perfecte”, ressalta Arjona.

Un d’aquests estudiants de la UAB que han vingut a viure a la ciutat és el Cesc Ribera, que cursa Química. El destí urbanita, però, li va venir completament de nou quan va arribar fa cinc anys. És del Masroig, un poble de la comarca del Priorat de mig miler d’habitants. Sabadell, en qualsevol cas, va ser per ell la millor opció: “La comunicació amb la universitat és un factor important a tenir en compte. A més, a Barcelona, com que hi viuen companys meus, he pogut veure que hi ha massa enrenou. Acostumat a viure en un poble, estic més tranquil aquí...”.

Sabadell, paradís per a urbanites? Podria ser una alternativa. I un bon aixopluc per a nouvinguts de poble? També.

Publicitat