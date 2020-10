Tornem a la responsabilitat

El risc de rebrot continua augmentant sense fre. Per això, el Govern ha demanat l’estat d’alarma a l’executiu espanyol. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, va remarcar que un cop s’aprovi aquesta mesura, la Generalitat decretarà un toc de queda nocturn. La proposta del Govern és que sigui entre les 23 h i les 6 h. A més, no es descarten altres mesures restrictives de la mobilitat si l’evolució de les dades no és positiva.

Publicitat

Estem, doncs, en aquell escenari que tothom temia. Està en joc la salut i l’economia una vegada més. Per aquest motiu, seria necessari fer una crida a la prudència per evitar la transmissió comunitària. Aquest cap de setmana cal seguir les indicacions de les autoritats i evitar els moviments que no siguin imprescindibles. Les restriccions amb les quals estem ara s’incrementaran la setmana que ve. Si aquestes mesures no tenen èxit, es podrien endurir. Tenim l’experiència de l’impacte de l’inici de la pandèmia en tots els àmbits. I això hauria de ser suficient perquè els sabadellencs prenguem consciència de la importància de seguir les mesures de seguretat i de distància. Tornem a ser responsables o ho tornarem a pagar tots.

Publicitat