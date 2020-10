El toc de queda comença avui a la nit

El toc de queda a Catalunya serà finalment entre les 22 h i les 6 h. El Govern contempla excepcions en què la mobilitat al carrer durant la nit no estarà restringida: per tornar a casa, per qüestions laborals, de cura de persones grans o menors o per la compra de medicaments.

Les noves mesures per frenar el contagi del coronavirus també impliquen que els establiments oberts al públic hagin de tancar a les 21 h.

En estat d'alarma

Aquest diumenge s'ha aprovat l'estat d'alarma per als pròxims 15 dies. S'ha anunciat després del Consell de Ministres extraordinari d'aquest diumenge al matí. La intenció del Govern espanyol, però, és que aquesta mesura excepcional es prorrogui sis mesos, fins al 9 de maig, si s'aprova al Congrés dels Diputats. Si la situació epidemiològica ho permetés, l'estat d'alarma s'aixecaria abans.

En roda de premsa, Pedro Sánchez també ha anunciat que les comunitats autònomes podran dur a terme confinaments perimetrals. Es fixaran, també, unes mesures restrictives mínimes a tot l'Estat per frenar l'expansió de contagis de coronavirus.

Publicitat