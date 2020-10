Una Festa de la Tardor diferent, però amb èxit de participació

[Per Marc Parayre]

La Festa BBVA de Tardor 2020 ha estat especial i diferent de la resta. Les famílies han participat de manera molt activa en les activitats, tallers i concursos des de casa, ja que la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha optat pel format telemàtic i interactiu en la sisena edició de la festa. La participació ha estat un èxit tenint en compte que la celebració no ha sigut presencial com havia estat fins aquest any.

La Festa de la Tardor s’ha retransmès en directe a través del canal de YouTube de la fundació i els assistents, prop del mig miler, han interactuat pel xat. Les famílies també han enviat vídeos i publicacions al compte d’Instagram @espainaturasabadell, o han utilitzat el coixinet #festabbvatardoracasa. La celebració ha tingut lloc a la Masia de Can Deu en els jardins de l’Espai Cultura Sabadell, on de 10 h a 13 h s’han succeït les diverses activitats i tallers de cada un dels ponents. L'actor Òscar Castellví i el periodista Marc Sabater han sigut els conductors de la jornada.

TALLERS I ACTIVITATS DIRIGITS A LES FAMÍLIES

Fins a set ponents han organitzat diversos tallers i activitats per a les famílies. D’entrada, la Judit Comes, escultura de fruites i hortalisses, ha anat preparant al llarg de la festa una carabassa gegant de 110 quilos amb forma de porc senglar en el seu taller d’Art i Cultura. També ha realitzat una activitat per esculpir una carabassa de Tot Sants a casa, això sí, més senzilla que la que ha fet ella.

D’altra banda, Anna Blas, treballadora de la granja de Can Deu, ha ensenyat els animals més importants de la masia i ha explicat totes aquelles característiques que tenen. Primer ha presentat els ànecs i després els burros. El “Carboner” i la “Ferma”, els animals més emblemàtics de la granja, són els dos burros més demandats per la gent quan visiten la granja. “Nosaltres només tenim animals que ens donen alguna cosa, i, per exemple, els burros tenen molt d’afecte amb els nostres visitants” ha remarcat Blas.

En Sergi Gil, educador ambiental, ha ensenyat a fer panellets per a tradicions -de xocolata, de coco i pinyons- i ha donat la recepta per a tots els espectadors. 250 grams de farina d’ametlla, 175 grams de sucre blanc, una patata mitjana bullida amb la pell, una llimona, tres ous i 250 grams de xocolata o de pinyons, segons el tipus de panellet. Gil ha explicat que per a fer panellets cal tenir “molta afició” i recomana fer-los en família per incentivar la “unió familiar”. ​

A continuació, Hilari Teixidor, educador ambiental, ha indicat que Masia de Can Deu es va construir el 1858 i es va renovar el 2000. L'antiga Caixa Sabadell va adquirir la finca el 1964 per a salvar-la de l'especulació, i des de llavors s'ha mantingut oberta a tothom. Teixidor ha explicat totes les curiositats de la Masia, i sobretot tot allò que hi ha dins: la cuina, les habitacions, el menjador i el pati. De fet, a la masia hi ha el Museu de la Vida al Camp, que explica tota la història i es pot visitar cada diumenge de 12:30 a 14:30.

Dani Jiménez, divulgador científic, ha fet un taller amb diversos experiments científics dirigits cap a les famílies, que també han tingut l’opció de fer-los des de casa. El 1r experiment que ha fet és l’slime. Ha utilitzat cola blanca, bicarbonat i una mica de líquid de lents de contacte. Després n’ha fet un altre amb “ous flexibles irrompibles” i un últim anomenat “Sons a tota canya”. En aquest experiment ha utilitzat palletes de plàstic de diferents gruixos i tisores de punta rodona. Ha anat tallant les palletes de plàstic, que eren cada cop més petites, i quan bufava feia un soroll més agut i estrident. “Cal provar molts experiments diferents, però s’ha d’anar amb compte. No s’ha de tenir por a la ciència, però sí cal respectar-la” ha afegit el científic.

Així mateix, la castanyera Conta-contes, la Susagna Navó, ha explicat fins a tres contes dirigits als infants. Un d’ells ha estat la història de la Maria Castanyera. El conte diu que li faltaven les ulleres i que diversos dies va collir caragols en comptes de castanyes, fins que se’n va adonar. Finalment, sí que va recollir les castanyes i tots els nens i nenes en van tenir el dia de la Castanyada. Després, Navó ha narrat el conte de la Castanyera Margarita i ha proposat als nens i a les nenes a trobar el final del conte ells mateixos. Per acabar, Marc de Balanzó, gestor de l’Espai Natura Fundació 1859, ha elaborat un taller de treballs manuals per a fer un eriçó a casa. Ha utilitzat un moniato per a fer el cos, suro i pals d’escuradents per a fer les punxes, pals de gelat per a fer les orelles, castanyes per a les potes i fregalls de casa pels ulls. A més, ha ensenyat a fer una crema hidratant tradicional amb argila verda, oli d’oliva, flors seques d’espígol i aigua.

CONCURSOS PELS ASSISTENTS

La Fundació 1859 Caixa Sabadell ha organitzat un concurs per la plataforma Kahoot sobre l’Espai Natura que encara segueix obert fins el dia 28 d’octubre. Se sortejaran entre els participants 3 vals per a 4 persones per participar en un taller familiar a Can Deu (la Visita a la granja, el Taller del Tió de Nadal o el Taller dels Ous de Pasqua). També hi ha un altre concurs que acaba dimecres, el del caragol tafaner. Se sortejarà entre els qui encertin una estada de cap de setmana més activitat complementària per a 4 persones a l’alberg rural “Lo molí de Bot” a la Terra Alta.

VALORACIÓ POSITIVA DE LA JORNADA PER PART DE L’ORGANITZACIÓ

Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, ha fet una valoració molt satisfactòria de la Festa de la Tardor i ha assenyalat que han aconseguit l’objectiu de donar continuïtat a la celebració, malgrat les dificultats per la pandèmia. “Teníem una gran dificultat per a fer atractiva la festa pel públic en format virtual, però al final crec que n’hem sortit” ha admès Sunyer. A més, el director de la fundació ha celebrat “la gran participació i actuació de la gent”.

Des de l’estiu, els organitzadors de la jornada ja sabien que l’edició d’enguany havia de ser virtual. És per això, que van començar a treballar amb antelació en aquest nou escenari. Malgrat que Joan Carles Sunyer ha quedat satisfet de la celebració telemàtica, espera que la Festa de la Tardor 2021 pugui ser presencial. “Seria una molt bona notícia per a tothom” remarca Sunyer.

REACCIONS DE LES FAMÍLIES

En el xat de YouTube els missatges han estat constants. “Moltes gràcies per crear aquestes activitats. Som molts els que estem confinats per familiars de risc i aquestes activitats són un regal pels nens” ha dit la Patricia Pallas, veïna de la ciutat. L’Andreu Ramírez s’ha expressat en la mateixa línia: “Moltes gràcies per l'organització d'aquest any. Esperem que puguem gaudir aviat un altre cop d'aquest fantàstic espai. Una abraçada molt gran des de Suècia” ha expressat l’assistent. Moltes famílies han penjat publicacions de les seves activitats durant la jornada.

Ver esta publicación en Instagram En construcció. Estem molt concentrats. @espainaturasbd Una publicación compartida de MOM (@atramrello) el 25 Oct, 2020 a las 3:19 PDT

