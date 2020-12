La Crida reclama un debat ciutadà per definir els usos de la Caserna

La Crida per Sabadell reclama que l'Ajuntament impulsi un debat ciutadà per definir els usos de l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil, ara que els tribunals han sentenciat que és de la ciutat. "O ho comença a fer l'Ajuntament o ho farà la ciutat", assegura la regidora Anna Lara. Com que aquest procés podria durar tot el 2021, aposten perquè de forma imminent els col·lectius vinculats a la plataforma Volem la caserna ja la puguin recuperar tal com van fer el juny del 2017. En un futur proper, volen destinar els habitatges al parc públic.



En paral·lel, i abans de res, des de la Crida exigeixen al govern d'Espanya que no recorri la sentència del Contenciós-Administratiu, cosa que podria fer però allargaria encara més el procés perquè la ciutat en pugui disposar. La formació política també remarca que en el seu últim any de mandat es van invertir 53.000 euros per assegurar l'estructura i , tot i que encara no és habitable, consideren que facilita que se li puguin donar usos. La portaveu de la Crida al ple, Nani Valero, creu que "ja no hi poden haver excuses per part del Govern i les seves sòcies".

L'exalcalde de Sabadell Maties Serracant subratlla que el més important de la sentència "és com diu de forma explícita" que la Caserna és de la ciutat. "Des del punt de vista jurídic no hi ha per on es podria recórrer. Només es podria entendre des d'un punt de vista polític", remarca, celebrant que "la línia de treball que vam començar era la bona i és la que ha acabat donant fruits".

Per definir què fer amb aquest edifici, la Crida per Sabadell aposta per un debat ciutadà entre partits, entitats i institucions que identifiqui les necessitats que hi ha i això permeti decidir què s'hi fa. "És un espai estratègic i de molta importància per on es troba i les dimensions que té", destaca Lara.

Alhora, la Crida insta el Govern municipal a recuperar el projecte del Pla Local d'Habitatge elaborat en el seu executiu amb una dotació de 3,5 milions d'euros i que proposa reconvertir els 35 habitatges actuals en 62.

22 anys de disputa

L'exregidor de l'Entesa per Sabadell -vinculada a la Crida- Isidre Soler es mostra satisfet de la sentència, alhora que lamenta el temps que s'ha trigat a reconèixer que la Caserna és de la ciutat. "La sentència reconeix el treball fet en els darrers anys. Avala la feina feta", subratlla. I recorda que aquest edifici és municipal des del 1998 quan la Guàrdia Civil va marxar de Sabadell, tal com estipulava l'acord entre l'aleshores alcalde Antoni Farrés i el director general de la Guàrdia Civil, Santiago López Valdivieso.

Soler també insisteix en què el conveni que va signar el 2005 l'alcalde Manuel Bustos amb qui en aquell moment era ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba "era il·legal". Es pretenia que Sabadell es quedés la Caserna a canvi de 3 milions d'euros i un solar de Sant Pau de Riu-sec, cosa que assegura que hauria sigut il·legal perquè "un ajuntament no pot finançar un servei d'una altra administració". Un recurs al tribunal Contenciós-Administratiu presentat per la mateixa Entesa, ERC, ICV i CiU va activar el procés per aturar el procediment.

El govern de Maties Serracant també va portar el conveni Bustos-Rubalcaba a la Comissió Jurídica Assessora (CJA) de la Generalitat, que li va donar la raó en declarar-lo nul.

