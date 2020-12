GUIA: Les trobades de Nadal ‘perfectes’ en temps de Covid

Aquestes festes seran diferents, serà tot un repte celebrar el Nadal com es feia ara fa un any. L’epidèmia ha remogut unes dates especials, en què era costum reunir-se amb la família i els amics. Els experts, metges i analistes coincideixen: la millor celebració en temps de Covid implica contenir-se i deixar les trobades per a més endavant. No hi ha un dinar, sopar o festa exempta de risc, perfecta.

Ara bé, davant l’evidència que molts sabadellencs es reuniran en els propers dies, el D.S. ha elaborat una guia per minimitzar les possibilitats de contagis en les trobades nadalenques. Al marge de les limitacions dels governs, hem reunit una sèrie de pautes de conducta que indiquen els comportaments de risc. Per aconseguir unes festes més segures, reunim els consells dels epidemiòlegs.

Persones presents

Menjars i trobades només amb les persones convivents, és a dir, només amb aquells amb qui vius. Més que fixar-se en el nombre màxim de persones que estableix la norma de la Generalitat –10 persones–, és més important tenir en compte la naturalesa dels contactes, en aquest cas, i no sortir del grup bombolla.

Reunions amb presència de persones alienes fora del cercle habitual de convivents. Per exemple, amics i familiars que no visquin a la casa. El risc de contagi augmenta de forma exponencial a mesura que afegim persones a la reunió. A banda, si es fan múltiples trobades –dinar de Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any...– també creixen les possibilitats.

Dinars o sopars amb gent gran o de risc. “Això seria una irresponsabilitat total, el risc és massa alt”, assenyala el doctor Manel Cervantes.

Trobades amb persones desconegudes. Es fa referència a amics d’amics, o familiars de familiars, amb qui difícilment es pugui fer seguiment de possibles casos positius en Covid.

Lloc de reunió

Els espais oberts, a l’aire lliure, són els menys contagiosos. Si s’ha de fer un dinar, és millor que sigui en un espai exterior, encara que sigui al pati o al jardí. Les trobades breus en l’espai públic o els intercanvis de paraules de minuts respectant les distàncies són l’opció menys arriscada.

En espais tancats, la probabilitat de contagi augmenta considerablement. No obstant això, mantenir una bona ventilació pot marcar la diferència: “El que és ideal és tenir les finestres obertes tota l’estona”, exposa el doctor Manel Cervantes, que considera que si això no és possible, es ventili de forma freqüent.

Els espais tancats i sense ventilació són l’entorn més perillós per a la transmissió del virus. El coronavirus s’expandeix i es queda a l’aire. Per això, és arriscat no ventilar, així com reunir-se moltes persones en un espai reduït. S’han de buscar espais amplis, on es puguin garantir les distàncies.

Distància

Mantenir una distància mínima de dos metres a la trobada. Si es tracta d’un dinar o un sopar, separar els comensals i buscar un espai obert i diàfan, en la mesura del possible.

Prescindir de les distàncies interpersonals recomanades és perillós, però les distàncies no serveixen de gaire si no es compleixen altres supòsits, com la mascareta i la ventilació de l’espai.

Fer petons i abraçades és una conducta poc recomanable, especialment entre persones no convivents.

Tests d’antígens/PCR

Els tests d’antígens o les proves PCR no marquen la diferència, segons explica Manel Cervantes. I, de fet, poden ser perillosos perquè generen una “falsa seguretat”. La majoria de tests no detecten una càrrega viral baixa, així que en cap cas pot ser considerat suficient per no aplicar les recomanacions Covid, per exemple dur la mascareta en tot moment [més informació a l’apartat Falsos mites].





Mascareta

Mascareta en tot moment. És la millor opció, especialment si disposem de mascaretes amb més protecció (FPP2, FPP3). Fer-ne un ús constant assegura prendre menys riscos. Ara bé, compte: la mascareta pot generar falsa seguretat. Segons el doctor Cervantes, “portar-la no vol dir tenir carta blanca, perquè el seu efecte té una dura limitada”.

Mascareta, menys a l’hora de menjar. Augmenta la possibilitat de transmissió. Alguns experts fins i tot recomanen que, davant de trobades com dinars i sopars, el més convenient seria un aïllament preventiu d’entre 10 i 14 dies.

Sense portar mascareta. Encara que sigui amb un entorn ventilat, segons l’estudi de Bazant & Bush, amb 10 o 20 minuts seria suficient perquè una persona infectada contagiés altres comensals presents en el dinar de festes.

Posar la música alta es desaconsella perquè els aerosols s’expandeixen amb més facilitat si es crida o es canta.

Publicitat

Menjar i beure

No menjar ni beure res. Fer una trobada senzilla sense la necessitat de fer un àpat i haver-se d’entaular. Optar per opcions alternatives, un altre tipus de contacte.

Menjar o beure en un lloc exterior amb ventilació constant i respectant les distàncies. En aquest supòsit, fer que una sola persona serveixi i reculli el menjar també és recomanable. Segons Cervantes, però, argumenta que es pot compartir la font de menjar. Exposa que el fet que diferents comensals utilitzin els mateixos coberts és problemàtic.

El pitjor dels supòsits és una llarga estona de menjars, sense fer ús de la mascareta. Compartir els coberts i el menjar incrementaria també el risc, igual que fer un àpat molt llarg.

Higiene

Rentar-se les mans o bé utilitzar gel hidroalcohòlic com a mínim en tres moments clau: en arribar al lloc de la trobada, en acabar de menjar i abans de marxar.

Si es fa ús d’un lavabo compartit, és important tirar la cadena amb la tapa abaixada, per evitar generar aerosols. Així mateix, tirar lleixiu al vàter després de cada ús.

Ignorar principis d’higiene tan bàsics com rentar-se les mans d’una manera habitual o tenir prevencions pel que fa als espais comuns de neteja i desinfecció disparen la probabilitat de contagiar-se.

Temps de reunió

Si bé és cert que no hi ha un temps adequat per fer trobades, sí que hi ha un consens entre els epidemiòlegs: com més temps d’exposició, més risc de contagi hi ha. Els temps és un dels factors de risc, però depèn d’altres condicionants [veure Mascareta, o Lloc de reunió]: un estudi de Bazant & Bush apunta que tot i obrir les finestres i fer ús de la mascareta, el contagi en una trobada de 10 persones es produeix en una hora i sis minuts. Les trobades breus són les més recomanades: una estona per donar els regals de Reis o de Nadal, o bé un passeig a l’aire lliure o una trobada efímera en una terrassa respectant les distàncies i la resta de mesures de prevenció Covid.

Una exposició perllongada és molt arriscada. Els clàssics dinars de Nadal, que s’allarguen hores i es fan tancats en menjadors, no són recomanables. Segons el mateix estudi de Bazant & Bush, si no es compleixen els mínims (mascareta i ventilació), entre 9 i 17 minuts són suficients per contagiar-se.

Falsos mites: La trampa de les mascaretes i els tests d’antígens

Ja m’he fet un test d’antígens o una prova PCR abans de la trobada i és negatiu. No soc contagiós.

No és del tot així. El cap de Malalties Infeccioses de l’hospital Parc Taulí, Manel Cervantes, argumenta que la fiabilitat dels tests d’antígens en asimptomàtics és baixa i que pots sortir negatiu tot i estar contagiat. En el cas de les proves PCR, dona “una fotografia de l’estat de la persona de fa 3 o 4 dies, no del moment”. En conclusió, el doctor sosté que “els tests poden tenir un efecte placebo” de cara a les trobades de Nadal.

Si no tinc símptomes, no tinc Covid.

Hi ha molts casos asimptomàtics. De fet, segons Daniel López Codina, investigador del BIOCOM-SC de la UPC, existeix la possibilitat de contagiar-se en el dinar de Nadal i transmetre el virus la nit de Cap d’Any sense haver manifestat cap símptoma. “Hi ha només sis dies de diferència”, remarca.

Si ja m’he contagiat, no ho puc tornar a passar i puc anar per lliure.

No. De fet, hi ha hagut casos de persones amb anticossos que han tornat a tenir la Covid. Les persones que a la primera infecció van tenir una immunitat molt feble, com és el cas d’aquells que no desenvolupen anticossos o que els perden, estan més exposades a reinfectar-se. Hi ha hagut casos –molt més infreqüents i difícils d’identificar– de persones reinfectades tenint anticossos.

Si porto mascareta, estic protegit.

No, portar mascareta pot generar falsa seguretat [veure esquema de la dreta]. La mascareta té una eficàcia limitada i està condicionada a altres elements, com el temps d’exposició o la ventilació, entre d’altres.

Després de Nadal: La conducta social marcarà el desenllaç del gener

Què hem d’esperar després de les festes? Es tracta de l’escenari més incert viscut fins ara: es combinen casuístiques que ja es van veure a l’estiu –les trobades estan permeses, no hi ha curs acadèmic i moltes persones de vacances–, però s’afegeixen nous riscos: les trobades són majoritàriament en llocs tancats i la incidència és molt més alt que al juliol i a l’agost. “Arribem a Nadal amb més de 300 casos per cada 100.000 habitants, quan haurien de ser 25”, apunta Daniel López Codina, investigador del BIOCOM-SC de la UPC. L’expert recomana “fer el Nadal per Sant Joan” perquè si no es redueixen els contactes per les festes, “l’escenari de mitjans de gener serà com el del març del 2020” i caldrà endurir restriccions.

Publicitat