L'Ambaixador Reial ja està preparat per rebre els infants a la Casa Duran

L'Ambaixador Reial ha arribat a Sabadell i des d'avui a les 17 h fins al dia 4 de gener acollirà totes aquelles famílies que han reservat entrada amb cita prèvia. Prop de 18.000 persones visitaran el representant de ses Majestats a la Casa Duran i els infants podran entregar-li la seva carta. Aquest any la rebuda a l'Ambaixador no ha estat multitudinària i només han pogut estar presents una vintena de persones, entre les quals hi havia l'alcaldessa de Sabadell, els representants de l'oposició i membres del Sabadell Comerç Centre, l'entitat organitzadora.

Marta Farrés ha donat la benvinguda a l'Ambaixador i ha agraït la feina a totes les persones que han fet possible que els infants no es quedin sense veure'l. Després, ha estat el mateix Ambaixador qui ha llegit una carta dirigida a tot el poble de Sabadell. Ha remarcat que malgrat les dificultats d'aquest any els infants rebran tots els regals que es mereixen i que malgrat les dificultats de la pandèmia, les festes nadalenques seran plenes de màgia. "Aquest any només podrà estar un minut amb els infants, però estic convençut que tindran un somriure a la cara" ha afegit.

El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, ha admès que l'organització de la trobada amb l'Ambaixador d'enguany ha sigut molt complicada, sobretot per la multitud de restriccions a seguir. A més, van tenir una dificultat afegida: les entrades per cita prèvia es van exhaurir en menys de vuit hores i van haver d'ampliar els horaris per rebre fins a mil famílies més. Porta ha acceptat que van ser moments de tensió i que van haver de prendre decisions de pressa. "Tindrem unes 18.000 persones, ja que els infants aniran acompanyats de les seves famílies. Per tant, vindran els mateixos infants que l'any passat" ha remarcat.

Això sí, el president ha indicat que hi ha famílies que s'han quedat sense entrada i, és per això, que demana a aquelles persones que en tenen una i que no poden anar a veure a l'Ambaixador que alliberin el seu lloc. Porta considera que amb el format actual s'eviten les llargues cues d'altres anys per veure el representant de ses Majestats i es planteja mantenir el format de cara a l'any que ve, tot i que encara no hi ha res tancat. Així mateix, ell ha afirmat que la intenció de Sabadell Comerç Centre ha sigut que els nens i nenes no es quedin sense veure l'Ambaixador en "aquests dies màgics de Nadal". "Crec que ho hem aconseguit i esperem que els infants surtin amb un somriure de la Casa Duran" ha finalitzat.

