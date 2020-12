La dignitat dels sanitaris

El Taulí és un lloc de pas. El sabadellenc no coneix l’hospital per dins si no se sent forçat a anar-hi. La setmana passada, el Diari va entrar dins el servei d’Urgències i va poder comprovar com l’equip de professionals mèdics treballa intensament, sense descans, entre dues realitats: la de la Covid i l’ordinària. Gràcies a la bona coordinació i organització internes i a la feina incessant dels treballadors, la corporació sanitària es manté al peu del canó.

A Urgències es poden veure històries de vida i de mort: hi ha casos de satisfacció per la supervivència, i d’altres plens de commoció per la fatalitat. Els sanitaris, en totes les circumstàncies, mantenen estoics el seu compromís i professionalitat. També durant les festes de Nadal. Cal reconèixer la seva feina, com també hem d’agrair el treball –intens i a contrarellotge– dels científics i els investigadors que han fet possible la implantació de la vacuna arreu de la Unió Europea, i també a l’Estat, a Catalunya i a Sabadell.

Gràcies a ells comencem a veure la llum al final del túnel. La pandèmia s’ha emportat vides, ha tingut efectes socials i econòmics devastadors, però també ens ha servit per veure una autèntica lliçó de dignitat entre els sanitaris i investigadors.

