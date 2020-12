Junts per Sabadell estableix 5 objectius de cara el 2021

Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, està satisfeta de la incidència del seu partit en les decisions del govern municipal, tot i que avisa que la ciutat es troba en un moment de "canvis profunds". Ciuró es mantindrà com a membre de l'oposició, tot i els acords arribats amb el PSC i Podem. Dit això, Junts per Sabadell encara l'any 2021 amb cinc objectius diferenciats.

1. Consolidar l'eix Gran Via-Ripoll. Cal tenir una eina específica per gestionar totes les actuacions com es va fer en el 22@ i com va fer l'IDES a l'Eix Macià.

2. Recuperació del patrimoni. "El patrimoni no s’ha de mantenir, s’ha de rehabilitar i donar-li uns usos. No podem treballar amb un pressupost destinat a patrimoni tan baix" explica Ciuró. La Torre d'en Feu és un dels llocs que Junts vol reformar.

3. Recuperar l’edifici de Correus i la Caserna de la Guàrdia Civil. "Celebrem el resultat de la sentència, però volem posar de manifest que amb la nostra moció es reconegués el valor d’aquests dos béns patrimonials. Hem de negociar amb l’Estat, perquè no hi hagi un recurs al TSJC" explica Ciuró. A més, ha detallat que a la Caserna s'hi podria crear un espai de recerca i innovació.

4. Repensar el Vapor Llonch per crear oportunitats laborals. "És una eina obsoleta que segueix sense gerent i cal contractar-lo" afirma. Junts proposa implementar un model d’espai formatiu per a la indústria sabadellenca al Vapor Llonch. "L’atur ha crescut un 15%. L’Ajuntament té eines suficients per repensar aquest espai" diu.

5. Projecció de ciutat. Abans del mes de març del 2021 se sabrà si Sabadell és la capital de la cultura catalana de 2024. "Si es confirma que som la capital, serà un revulsiu per a la ciutat. Durant 3 anys estarem al capdavant de la cultura a Catalunya" explica Ciuró. A més, Junts aposta per recuperar la pista d’atletisme, que encara és hospital de campanya, i les competicions. "No podem permetre perdre competicions i Sabadell ha de prémer l’accelerador" indica. Barcelona serà la seu de les competicions d'atletisme del 2021

D'altra banda, Ciuró argumenta que la ciutat "ha guanyat molt, gràcies als pactes de Junts amb el govern municipal". Així tot, s'ha mostrat agraïda amb l'alcaldessa per comptar amb el seu partit en els pactes. Així mateix, Junts per Sabadell segueix demanant l'amnistia als presos i només es conformen amb l'indult. A més, Ciuró ha afirmat que si Junts guanya Catalunya hi haurà un govern independentista. Si guanya un altre partit, "no estarà tant clar".

