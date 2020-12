Sabadell se situa entre les ciutats amb més despesa social de l'Estat

Sabadell és un de les grans ciutat de l'Estat amb més inversió en serveis socials per habitant. Així ho detalla estudi de l'Associació de Directores i Gerents en Serveis Socials, al qual ha tingut accés el Diari de Sabadell. L'informe qualifica d'excel·lent la inversió feta en matèria d'aportació a serveis socials per part de l'Ajuntament el 2019, un distinció que arriba per segon any consecutiu.

Segons l'estudi, només un de cada deu grans ajuntaments –un 8,8% dels que tenen més de 20.000 habitants– realitzen una gestió "excel·lent" en recursos per a les persones més necessitades. Només 34 ciutats en tot l'Estat, entre les quals figura Sabadell. En concret, s'inverteixen 103,29 euros per habitant a l'any (22,1 milions d'euros en l'exercici 2019). La ciutat amb major qualificació és Alcalá del Real (Jaén), amb una aportació de 237,81 euros per habitant en despesa en serveis socials. En l'àmbit català, és Barcelona (216,74 euros), que queda segona en inversió per càpita a nivell de l'Estat.

Publicitat

Tal com es pot observar en el gràfic, la despesa social a la capital vallesana ha anat en augment després de l'impacte de la recessió econòmica del 2008 i les posteriors retallades a nivell municipal. En els darrers cinc anys, la partida pressupostària ha passat de 15,4 milions d'euros (2015) a 23,5 milions d'euros (2020), un creixement del 52,5%. A partir de l'any 2016, el govern quadripartit va augmentar els recursos per als col·lectius més vulnerables i va impulsar polítiques vinculades a la pobresa energètica. L'executiu actual ha mantingut la tendència: davant la crisi social i econòmica de la Covid va anunciar un increment del 9% en les partides socials en el pressupost del 2021.

La tendència general en els darrers anys ha estat l'augment de les partides socials. De fet, en el conjunt de l'Estat, els municipis amb més de 20.000 habitants hi van destinar 3.157 milions d'euros l'any 2019, un 10% més que en l'exercici anterior.

Publicitat