Focalitzat en el repte

El 2020 serà un any impossible d’oblidar per al jugador del Centre d’Esports Sabadell Grego Sierra. Ja no només en l’àmbit esportiu , amb l’ascens a la Segona Divisió A, sinó en el personal, ja que recentment ha estat pare de la Martina. “Obviant la situació provocada per la pandèmia, he estat pare i per a mi és molt important. Amb l’equip ha estat molt bonic després d’aconseguir l’ascens”, explica el defensa murcià.

Puntal a l’equip des de la seva arribada al conjunt arlequinat, enguany és el tercer home més utilitzat per Antonio Hidalgo, només superat per Ian Mackay i el seu company a l’eix de la defensa Juan Ibiza. Una assegurança al darrere i un dels pilars en l’inici del joc ofensiu del Centre d’Esports.

Amb ell al terreny de joc, l’equip ha sumat catorze dels divuit punts. El secret d’aquesta confiança entre el cos tècnic i el jugador és senzilla. “Sempre intento donar tot el que està a les meves mans traslladant al terreny de joc allò que se’ns demana amb l’objectiu de sumar el nombre més alt de punts possibles”, detalla. I com passa moltes vegades, confiança i continuïtat van lligades de la mà. Dues paraules que el jove defensa arlequinat atribueix al seu bon estat de forma personal: “He tingut la sort de participar molt. Aquí a Sabadell tinc un gran sentiment de pertinença i quan estàs content a un lloc, tot és més fàcil”.

Sobre aquest primer tram de la temporada, lamenta un inici en què l’equip va encaixar un 0 de 15, fet que va obligar a anar a contracorrent des de Vallecas. Ara, però, i a només dos partits per acabar la primera volta, Sierra és optimista de cara al repte de la permanència: “És cert que ens va costar puntuar. Els petits detalls acabaven marcant el desenllaç dels partits. Ara, un cop els nouvinguts tenen la idea de joc més interioritzada, l’equip està més que capacitat per aconseguir la permanència”, afirma. Sobre quina segona volta li pot esperar al Centre d’Esports, ho té clar: “Hem pogut constatar que existeix una gran competitivitat. Estem al 100% focalitzats per als pròxims partits”. El primer d’ells, davant un Girona, del qual en destaca el seu potencial, però avisa de la capacitat del Centre d’Esports: “Tenim tot el respecte al Girona, sabem el seu potencial, però tenim capacitat de sobres per guanyar”, assegura.

Doble sessió pensant en el Girona

Pel que fa a l’actualitat arlequinada, el conjunt d’Antonio Hidalgo ja prepara intensament el duel del pròxim dilluns davant el Girona a Montilivi. Ahir dimecres, l’equip arlequinat va fer doble sessió d’entrenament al CAR de Sant Cugat i a les pistes de Sant Oleguer. Si no hi ha cap contratemps d’última hora, el tècnic de Canovelles tindrà tot l’equip a la seva disposició per afrontar el derbi català.

