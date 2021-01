El migcampista Gus Ledes (Castelló) podria estar a l'òrbita arlequinada

El dilluns s'obre oficialment el mercat d'hivern i la rumorologia ha començat amb força. A més, sembla que Castelló i Sabadell continuen lligats també en aquest aspecte. Els noms d'Álvaro Vázquez i Ciclón Ulloa han sonat en els dos clubs i a les últimes hores també ha sorgit el de Gus Ledes com a possible opció arlequinada. En aquest cas, però, es tracta d'un jugador de l'actual plantilla del club orellut que podria estar a l'òrbita arlequinada.

Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, el migcampista portuguès, que va arribar a Castelló aquesta temporada procedent del Numància, estaria descontent amb l'escàs protagonisme que està tenint fins ara i voldria buscar una sortida. Ha participat en 18 partits, però només suma 590 minuts i gairebé sempre ha estat un dels substituïts pel tècnic Óscar Cano. Aquesta situació s'ha agreujat a les últimes 5 jornades: una titularitat i en els altres 4 duels, ha estat un dels canvis en el temps de les escombraries, per perdre temps, com va passar en el partit de la Nova Creu Alta, quan va aparèixer sobre la gespa en l'afegit.

Aquesta incòmode situació podria propiciar la decisió del jugador de forçar la seva sortida en aquest mercat d'hivern. El principal problema és que Gustavo Ledes va signar un contracte de tres anys. Sigui el Sabadell o un altre club, s'hauria de plantejar una cessió o acceptar la duració del seu contracte en cas de voler la propietat del jugador. Gus Ledes va destacar al filial del FC Barcelona molt jove (3 temporades a Segona A) i després de passar pel Rio Ave del seu país, va tornar a la lliga espanyola (Celta B). Però on va explotar definitivament va ser a les files del desaparegut Reus Deportiu, on va signar una gran campanya en la 17/18 (38 partits i 6 gols) i també era peça vital en la 18/19 que no es va completar pel descens administratiu del conjunt tarragoní a mitja temporada pels seus problemes econòmics. Gus va marxar al Numància a la segona volta i també va jugar a Los Pajaritos en la 19/20, participant en un total de 33 partits, una temporada que va acabar amb el descens del club sorià.

De moment, no deixa de ser un nom més en l'atapeïda agenda que deu tenir el director esportiu José Manzanera. El fet que Castelló i Sabadell siguin rivals directes en la lluita per la permanència pot ser un hàndicap afegit per l'èxit de l'operació. L'únic que sembla clar és que Gus Ledes encaixaria en la idea d'Antonio Hidalgo. És un jugador amb bon tracte de pilota i reforçaria la faceta creativa, un dels principals problemes del conjunt arlequinat. A més, acumula una notable experiència a la categoria.

