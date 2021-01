El Sabadell sortirà del descens si puntua a Montilivi, un escenari molt propici

El Sabadell jugarà dilluns (18.30 h) a Montilivi sabent que sortirà de la zona de descens si és capaç de puntuar. Això després dels resultats que han fet els rivals directes aquesta primera jornada del 2021 i penúltima de la primera volta: l'Alcorcón va caure a Vallecas davant el Rayo Vallecano (2-1) mentre el Castelló s'ha vist sorprès al Nuevo Castalia per un Tenerife (0-1) que s'allunya del perill. L'empat li valdria al conjunt arlequinat per igualar a 19 punts amb Alcorcón i Castelló i superar-los momentàniament gràcies al goal-average general. En cas de victòria, els d'Antonio Hidalgo sumarien 21 punts i també deixarien enrere al Cartagena (20) que va igualar contra el Saragossa (1-1) al Cartagonova.

En la prèvia, el tècnic arlequinat es referia al gran potencial ofensiu del Girona i assegurava que disposa de dos dels millors davanters de la categoria: Cristhian Stuani i Mamadou Sylla. Doncs bé, sobre la gespa de Montilivi un d'ells no hi serà. L'uruguaià s'ha quedat fora de la convocatòria per unes molèsties musculars i no es vol arriscar, segons ha dit l'entrenador del conjunt gironí, Francisco. Un maldecap menys pel Sabadell. Sense Samu Sáiz, les principals amenaces seran el golejador d'origen senegalès i el conegut Monchu, l'ex del Barcelona At. que no porta gaires bons records a l'afició sabadellenca en els últims antecedents.

En el Sabadell, l'única baixa segura és la de Jaime Sánchez, per acumulació de targetes. Cal recordar, però, que hi ha fins a tres jugadors advertits de sanció: Juan Ibiza, Cornud i Néstor. Això podria condicionar l'onze inicial, amb dubtes per completar l'eix central defensiu i el mig del camp. El referent a dalt està entre Guruzeta i Edgar per acompanyar Stoichkov.

Estadi talismà

L'empat seria el resultat més lògic si observem les estadístiques històriques dels Girona-Sabadell a Segona Divisió A. De fet, es pot parlar d'un estadi propici pel Sabadell. En 15 visites a la categoria de plata, només ha perdut dues vegades i d'això fa més de mig segle. L'última derrota és un 1-0 la temporada 49/50. En canvi, els arlequinats han guanyat 5 vegades i el marcador més repetit és l'empat (8 vegades). Les últimes 4 s'han produït en la darrera etapa del Centre d'Esports al futbol professional.

Un golàs de Lanzarote va permetre puntuar (1-1) la temporada 2011/12. En la següent es va produir un empat a zero en la jornada inaugural. De nou un 1-1 en la 13/14 gràcies a una rematada de cap de Collantes, aprofitant el refús del travesser a un xut llunyà de Juanjo Ciércoles. La temporada 14/15, es va esgarrapar un altre 0-0 que va ser finalment insuficient per evitar el descens a Segona B.

L'última derrota arlequinada a Montilivi va ser militant a Tercera Divisió, el 2-1 de la temporada 06/07. Un gol de Miki Albert a l'últim sospir va deixar en res un gran partit del Sabadell de Ramon Moya. També a Tercera, el Sabadell va arrencar un empat clau la temporada 76/77 per aconseguir l'ascens a Segona A. Els antecedents a Segona B tampoc són dolents pel conjunt arlequinat. Només va perdre en la temporada 03/04 (2-0), però es va imposar en la 04/05 (2-5) amb Rubi a la banqueta i en la 07/08 (0-2) davant un Girona que va acabar campió.

