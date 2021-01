L’onada de fred gela la nit de Sabadell i la Creu Roja atén 13 persones sense llar

L’Operació Fred, activada diumenge a la tarda arran de la complicada predicció meteorològica per a aquesta setmana, ja ha atès 13 persones sense llar.

Concretament, un vehicle de la Creu Roja els ha subministrat mantes, abrics i menjar calent. A més, tothom qui necessitava un lloc per dormir ha estat derivat a l’espai temporal d’allotjament. La primera nit de l’onada de fred hi van dormir 20 persones. El centre temporal d’acollida està ubicat al Molí de Sant Oleguer i és gestionat per la Creu Roja. De fet, durant el mes de desembre l’espai ha donat allotjament a 22 persones. A més, durant els dies que està activada l’Operació Fred, Càritas obre l’espai d’acollida diürna del carrer de Duran i Sors per a les persones sense sostre que s’hagin d’atendre al dispositiu, on se’ls ofereix servei de dutxa, esmorzar, roba neta, dinamització i acompanyament, dinar i berenar.

Predicció temps

De fet, les temperatures estan sent baixes a la ciutat, arribant als 0°C i fins i tot algun grau negatiu. Avui s’espera una mínima de 0°C i una màxima de 7°C, mentre que demà dimecres la mínima podria davallar fins a -1°C.

La percepció tèrmica podria ser encara més fredolica si el vent bufa, tot i que ara per ara no s’espera que el temporal de fred vagi també acompanyat de vents forts, que es quedaran demà en màximes de 10 quilòmetres / hora.

Tampoc s’esperen precipitacions aquesta setmana, i fins i tot podria sortir el sol en diferents moments, com a mig matí d’avui i a la tarda de demà.

La cosa empitjora a partir de dijous, quan la pluja compareixerà a la comarca i no ens abandonarà –previsiblement– fins diumenge. L’arrencada de la setmana vinent ens podria portar temperatures més càlides, amb màximes superiors en tot cas als 10°. A més a més, estarà acompanyat del sol. Aquests cels serens faran, però, que les temperatures siguin gèlides a l’alba, ja que la manca de núvols farà que la calor no aguanti a la superfície.

Aquesta onada de fred ha portat la neu a bona part de la península Ibèrica, així com a zones pirenaiques (i d’altres no tant) de Catalunya. Tanmateix, la neu queda lluny de Sabadell i no ha registrat cap precipitació.

