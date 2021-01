El Club Natació de futbol sala confirma la seva candidatura a l'ascens

El Club Natació va donar un cop d’efecte a la pista del Manresa (3-5) per refermar el lideratge en solitari en el seu subgrup de la Segona B de futbol sala. La visita al pavelló d’El Pujolet era una autèntica prova de foc i l’equip nedador la va superar amb nota. “Vam fer una gran primera part i penso que vam merèixer molt més que el 2-3 del descans”, assegura el tècnic Borja Burgos. De fet, van haver de capgirar dues vegades el marcador.

A la represa, després d’aguantar l’embranzida inicial del Manresa, el Club Natació, amb un estel·lar Pepe Font, va sentenciar i va saber patir en els últims minuts per conservar el seu avantatge. “Estic molt content per la manera en què vam guanyar, dominant gairebé tot el partit. El Pepe és un jugador molt important i, a part de gols, ens dona moltíssimes coses. M’agrada especialment com elabora el joc i sempre s’ofereix per demanar la pilota, fins i tot en situacions complicades, per buscar solucions”. Aquesta victòria consolida el sòlid lideratge del Club Natació Sabadell, ara amb 6 punts de marge respecte al mateix Manresa, Mataró i Segorbe. Tot i això, Borja Burgos recorda que “en aquesta competició tan atípica, és molt important sumar el màxim nombre de punts pensant que s’acumulen a la segona fase”.

Aposta per gent jove

Després de temporades amb moltes expectatives i un desenllaç decebedor, ara sembla que pot ser la bona i lluitar per l’ascens de categoria. “Penso que és la confirmació del projecte que vam iniciar l’any passat amb una notable reestructuració de la plantilla. Vam apostar per gent jove de la pedrera que ja van oferir un bon rendiment. La pandèmia, però, ho va aturar tot. Aquesta temporada s’han consolidat i els reforços han aportat experiència i un extra de qualitat”, diu Burgos.

El tècnic desitjaria trobar-se amb el seu exequip, l’Escola Pia, en la segona fase. “Seria molt maco veure dos equips de Sabadell lluitant per l’ascens. Tot i que no podria tenir l’ambient del públic, un derbi sempre és especial i seria bo per a la ciutat”, subratlla. De moment, el conjunt nedador tancarà la primera volta aquest dissabte (19.30 h) al pavelló del Nord davant la Penya Esplugues, un rival de la zona baixa del subgrup

