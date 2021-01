Només 464 vacunats a Sabadell en 11 dies

El Departament de Salut ha vacunat del coronavirus 464 persones a Sabadell fins aquest dimarts passat, la qual cosa només representa el 0,21% de la població total de la ciutat. L’inici de la campanya de vacunació ha anat amb més lentitud del que es preveia a tot Catalunya pel retard en l’arribada de les primeres unitats i les neveres per transportar-les i altres qüestions organitzatives, com que al principi no es vacunava en festius.

Les primeres dosis del vaccí de Pfizer-BioNTech s’han administrat a residències on no hi ha casos de Covid-19, tant en els residents com als professionals que hi treballen, com es va fer en l’arrencada de la vacunació a Sabadell Gent Gran, on es van administrar 124 dosis, el 26,7% de totes les que s’han posat fins ara.

Fins ahir dimecres, la conselleria havia vacunat 7 residències de Sabadell, un 13% del total, que és d’una cinquantena. I des d’avui dijous fins al dia 12 preveu que s’hagin vacunat totes les residències del municipi on es pot vacunar en aquesta primera fase. Segons dades de l’Ajuntament, el 2017 a la ciutat hi havia 1.364 places en residències. Amb el ritme actual de vacunació, el juny només s’haurien vacunat unes 8.300 persones a tot Sabadell, siguin o no en aquestes llars.

La segona dosi, en dues setmanes

De moment s’està injectant la primera dosi de la vacuna. La segona es començarà a administrar quan es compleixin com a mínim 21 dies de la primera. Això vol dir que la residència Sabadell Gent Gran seria teòricament la primera de la ciutat que l’hauria de rebre i segons el calendari això podria passar a partir del diumenge 17 de gener; en menys de dues setmanes, sense anar més lluny.

El dispositiu de vacunació a Sabadell el gestiona la coordinadora que hi ha per al Vallès Occidental Est. Salut explica que compta amb un equip de 10 infermeres per vacunar tot aquest territori i que segons la dimensió del centre hi va tot l’equip d’infermeria o només dues o tres persones. Serà aquest mateix equip, en coordinació amb les residències, el que gestionarà l’arribada de la segona dosi.