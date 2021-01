Peña Deportiva Santa Eulàlia-Sabadell per accedir als setzens de final de la Copa

Canvi de xip. El Sabadell aparca la lliga per afrontar aquest dijous (19 hores) la seguna eliminatòria de la Copa del Rei davant la Peña Deportiva Santa Eulàlia a Eivissa amb l'objectiu d'accedir als setzens de final. L’expedició arlequinada repeteix el desplaçament exprés a Ses Illes, com ja va fer en la primera ronda per visitar el CD Ibiza-Islas Pitiusas. Ara, el rival és d’una categoria superior (Segona B) i en un escenari difícil, sobretot per la superfície artificial –no precisament d’última generació– i les dimensions.

No serà la primera vegada que el Sabadell jugui al Municipal de Santa Eulària. Fins a quatre jugadors de l’actual plantilla ho van fer la temporada 17/18: Óscar Rubio, Aleix Coch, Ángel Martínez i Pedro Capó. L’equip llavors dirigit per Toni Seligrat va esgarrapar un empat (1-1) després d’avançar-se amb un gol de penal de Felipe Sanchón. L’expulsió de Guillemenot va afavorir la reacció dels locals. El partit es va jugar en una data històrica per a Catalunya: l’1 d’octubre del 2017. Molt menys agradable va ser l’estrena, la temporada 08/09. L’espantosa samarreta verda del Sabadell ja va ser un mal presagi per a una tarda per oblidar: 4-0. Juvenal pot donar bons consells a Hidalgo de com es juga en l’atípic terreny eivissenc.

Ara es retroben a la Copa del Rei amb l’objectiu d’arribar als setzens de final, en què el premi per als illencs seria un rival de Primera Divisió. No és tan segur per al Sabadell, que hauria d’esperar quants equips de Segona B es classifiquen per tenir opcions. Els setzens tenen la particularitat que es juguen el cap de setmana del 16 i 17 de gener –s’aturen les lligues– i ja entraran en el sorteig d’aquest divendres els quatre equips que disputen la Supercopa (R. Madrid, FC Barcelona, Ath. Bilbao i R. Societat). Les eliminatòries d’aquests clubs es disputarien entre el 20 i 21, encara a partit únic.

Baixes, però competitius

Amb seriositat. Així afronta el conjunt arlequinat aquesta segona ronda copera. “És un partit bonic i molts jugadors no tenen l’oportunitat de jugar la Copa del Rei. Això sempre és una motivació”, explica Antonio Hidalgo. El tècnic no es refia de la mediocre trajectòria de la Penya Esportiva en el subgrup 3B de Segona B i recorda que “manté alguns jugadors que van ser capaços d’arribar al play-off d’ascens. Tenen homes de molta qualitat. La veritat és que em resulta molt estrany el fet que només hagin marcat un gol”.

Sense llista oficial, només es pot especular. Això sí, Hidalgo va deixar clar que tindran prioritat els jugadors menys habituals a la lliga Smartbank, com és el cas del porter Fuoli

–que debutarà a la Copa després de ser baixa a la primera ronda per lesió–, Josu, Antonio Romero, Aarón Rey o David Astals. També és gairebé segura la titularitat de Juan Ibiza, qui es perdrà els dos següents duels de lliga: contra el Lugo per sanció i al camp de l’Almeria, en l’inici de la segona volta, per la clàusula de la por.

En canvi, estan totalment descartats Adri Cuevas i Pierre Cornud, que van abandonar Montilivi amb problemes físics. El cas del francès sembla només una sobrecàrrega muscular, però el migcampista andalús té un esquinç de turmell i podria estar dues o tres setmanes de baixa. A Eivissa també viatjaran els juvenils que han entrenat aquesta setmana amb el primer equip: Chadi, Gausachs, Salamanca, Novo i Albert Luque. El duel d’aquest dijous (19 h) tindrà públic. La comunitat autònoma balear, d’acord amb les dades epidemiològiques, permet l’accés màxim de 400 espectadors al Municipal. “M’agrada que entri gent, és el sentiment del futbol”, subratlla Hidalgo.

