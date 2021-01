Èxit de les activitats de Nadal a Sabadell: han rebut més de 76.500 visites

Ha estat difícil abstraure’s de la Covid. Però hi ha hagut Nadal per als més petits. Les activitats alternatives que la ciutat ha proposat per celebrar les festes han aconseguit atraure milers de sabadellencs durant setmanes. Sense aglomeracions, amb cites prèvies i amb mesures higièniques estrictes. Les propostes que aquest any s'han formulat han estat un èxit.

Ho demostren les xifres d’assistència. En total, s'han comptabilitzat 76.548 visites.

Més de 40.151 persones han passat pel pessebre monumental de la plaça de Sant Roc, que ha arribat a la ciutat per primera vegada. Ha estat una de les grans atraccions d'aquest any, del 12 de desembre al 6 de gener. Tot fa pensar que l'any que ve tornarem a tenir la instal·lació de 360 graus i de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, de mides gegantines, amb figures de grans dimensions arribades d’Itàlia.

Sense cavalcada tradicional, l'esperit dels Reis Mags s'ha pogut percebre durant 4 dies a la Fira Reial (Fira Sabadell), on Ses Majestats han estat acompanyades de la seva habitual comitiva. Hi han passat 15.765 persones.

Per altra banda, també ha estat un èxit l'espectacle familiar de la companyia Toti Toronell Un pas de pardal, que es va representar a la plaça del doctor Robert, del 28 de desembre al 4 de gener. 15.570 persones l'han vist.

Enguany els Parcs de Nadal no han pogut comptar amb tallers, a causa de la Covid. Tanmateix, no hi han faltat activitats i han contribuït a escampar l'esperit nadalenc per la ciutat. Es van instal·lar a l’escola Calvet d’Estrella (Ca n’Oriac) i l’escola Romànica (Creu de Barberà) i hi han passat 3.145 persones, del 23 al 31 de desembre.

Un dels ingredients imprescindibles de Nadal a Sabadell són els Carters Reials. Aquest any, 1.917 persones els han visitat.

