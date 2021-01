D'efectiu a ineficaç

I això que quan va esclatar la pandèmia va posar el crit al cel, i amb raó, perquè l’Administració espanyola va córrer a centralitzar-ne i polititzar-ne la lluita en nom de la sacrosanta unitat d’Espanya –els militars van ser posats al capdavant d’un operatiu que fins i tot en el llenguatge semblava bèl·lic– i va deixar les autonomies, tot i ser les que en teoria tenien les competències, amb un pam de nas i sense cap marge de maniobra. I es va vantar que ho hauria fet molt millor que Pedro Sánchez, Salvador Illa, Fernando Simón i companyia, que certament ho van fer rematadament malament i van evidenciar que són una colla d’ineptes. Però va arribar el moment de demostrar que el Govern en sabia més que ningú i estava més ben preparat que ningú per fer-se càrrec de la situació i va resultar, en canvi, malgrat tots els escarafalls i gesticulacions anteriors, un complet fiasco. Perquè JxCat i ERC encara han estat capaços de fer-ho pitjor.

És veritat que, vista l’experiència de la primera onada, el Govern del PSOE i Unides Podem va fer discretament marxa enrere i va deixar que, a partir de la segona, els clatellots els caiguessin a les autonomies. I aquí és quan el Govern de JxCat i ERC ha fet aigües pels quatre costats: incapacitat per prendre decisions valentes, mesures contradictòries, imprevisió i insuficiència de mitjans, manca d’ajuts reals per a tots els sectors afectats, baralles internes constants per no aparèixer com el dolent de la pel·lícula davant la imminència d’eleccions, i un etcètera que podria ser molt llarg. El súmmum de la incompetència el van protagonitzar en directe el vicepresident Pere Aragonès, la consellera Alba Vergés i la cúpula del Departament de Salut en saltar-se les seves pròpies normes de distàncies i bombolles per fer-se la foto al costat de la primera persona vacunada a Catalunya contra la Covid-19 –quan resulta que els familiars tenen restringit l’accés a les residències–, en una acció reprovable que ha deixat al descobert el partidisme i l’electoralisme d’aquest Govern.

La conseqüència de tot plegat és que al Govern de la Generalitat li costarà, i molt, remuntar el vol, i més encara si els que l’han de formar després del 14F tornen a ser JxCat i ERC, sols o amb el PSC.

I és que tota situació, per dolenta que sigui, encara és susceptible d’empitjorar.