El Sabadell diu adeu a la Copa en una tanda de penals surrealista (2-0)

Punt final. El Sabadell s'acomiada de la Copa després de perdre a Eivissa en una surrealista tanda de penals. Els arlequinats han malbaratat els seus quatre llançaments i la Peña Deportiva n'ha tingut prou amb dos encerts per accedir als setzens de final. Un desenllaç decebedor en un partit per oblidar, sense gairebé ocasions.

El desplaçament a Ses illes ha començat amb ensurt: el positiu d'un jugador juvenil que havia de viatjar juntament amb altres 4 companys de l'equip de Miki Lladó va provocar un canvi de plans a última hora. Cap d'ells, per precaució, ha format part d'una convocatòria formada només per jugadors del primer equip. Això sí, Stoichkov, Aleix Coch, Grego Sierra, Undabarrena, Adri Cuevas, Cornud i Olmo -en negociacions per rescindir el contracte i deixar lliure la seva fitxa en el mercat d'hivern- s'han quedat a Sabadell.

Amb la unitat B de la lliga -només Juan Ibiza es podria considerar titular indiscutible-, el Sabadell ha saltat al Municipal de Santa Eulàlia sota una intensa pluja i molt de fred. Un dia infernal. La gespa artificial i les dimensiones del camp no ajudaven gens l'estil de joc d'un equip arlequinat que ha dut la iniciativa, però sense generar gaire perill. De fet, només en dues ocasions, entre els minuts 25 i 31, ha fregat el gol. Un contracop d'Heber Pena, arrencant en posició dubtosa -a la Copa no hi ha VAR-, ha acabat amb una centrada que no ha trobat destinatari i després una bona maniobra d'Aarón Rey ha estat rematada per Edgar fora en bona posició. La Penya Deportiva, més preocupada per defensar, només ha inquietat Fuoli en accions a pilota aturada.

A la represa, Jaime Sánchez ha aparegut en el lloc de Pedro Capó. Ha sortit més endollat la Penya Deportiva que ha generat dues situacions compromeses per la defensa arlequinada mitjançant Colau, qui també ha provocat la millor ocasió dels locals. El seu xut l'ha rebutjat Fuoli amb problemes i en la segona jugada, Antonio López ha enviat fora la pilota de manera increïble. Una mostra de l'habitual ineficàcia dels illencs aquesta temporada. Tot un avís per un Sabadell que ha perdut pistonada a la segona part. El segon canvi d'Hidalgo ha estat el jove David Astals per intentar revolucionar un partit força gris dels seus homes. El jove jugador de la pedrera i Aarón Rey han estat els únics capaços de desequilibrar i trencar l'atonia general, però no ha sigut suficient per trobar el camí del gol.

Amb la nul·litat atacant d'ambdós equips, el partit ha marxat inevitablement a la pròrroga, on ha entrat Néstor per Juan Hernández. No ha variat el guió. Poques idees i cap ocasió a la primera meitat. La Peña Deportiva, molt cansada, ha tancat files per arribar als penals mentre Hidalgo ha afegit una altra peça ofensiva com Víctor Garcia a la segona part per intentar evitar-ho, però no ha estat suficient. El duel s'ha decidit en una tanda de penals surrealista: el Sabadell ha malbaratat els seus quatre llançaments i la Peña Deportiva n'ha tingut prou amb dos encerts (Fuoli n'ha parat dos) per classificar-se pels setzens de final. Res a veure amb les històriques tandes de penals viscudes al play-off d'ascens. Una nit per oblidar... i una setmana de descans pel cap de setmana del 16 i 17 de gener.

Fitxa Tècnica

Peña Deportiva Santa Eulàlia: Fran; Andrada (Crespo, m. 95), Pau Pomar, Gonzalo, Fondarella (Cristian Cruz, m. 95), De Val, Miguelete, Toni Jou (Andreu, m. 70), Antonio López, Juancho (Gilbert, m. 70) i Colau (Cristeto, m. 99).

Sabadell: Fuoli; Óscar Rubio, Pedro Capó (Jaime Sánchez, m. 46), Juan Ibiza (Xavi Boniquet, m. 113), Josu, Ángel Martínez, Héber Pena (David Astals, m. 65), Antonio Romero (Víctor Garcia, m. 105), Edgar (Guruzeta, m. 99), Aarón Rey i Juan Hernández (Néstor, m. 90).

Àrbitre: Aitor Gorostegui Fernández (Comitè basc). Grogues: Gonzalo, Marc de Val; Ángel Martínez.

Penals: Cristian Cruz, 1-0; Guruzeta, falla; Marc de Val, 2-0; Xavi Boniquet, falla (2-0); Gilbert, para Fuoli; Néstor, falla (2-0); Cristeto, para Fuoli; Ángel Martínez, falla (2-0).

Incidències: Municipal Santa Eulàlia, uns 250 espectadors oficialment. Tarda d'intensa pluja i molt de fred.

