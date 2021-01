L’hotel a la parada de Sabadell

Quan Lluís Laborda va tornar a Sabadell el 1978 després de fer el servei militar, estava a l’atur i es va apuntar a un curs de fotografia de l’Escola Illa, aleshores al carrer de la Creueta. Allà va conèixer un grup de fotògrafs i en una sortida per capturar diferents indrets de Sabadell es van aturar davant de l’Hotel Suís, un dels edificis modernistes més destacats de la ciutat. Totes les fotos que feien aquells dies tenien una particularitat, i és que les feien amb càmera obscura. Aquesta tècnica “recrea els inicis de la fotografia i ens permet veure com ha evolucionat”, destaca Laborda.

Resumidament, consisteix a agafar la pel·lícula sensible, fer un forat d’agulla a una caixa i “esperar i esperar”, afegeix. Aleshores, com recorda el sabadellenc, tot just s’acabava de construir la Gran Via i el voltant de l’estació de la Renfe encara s’havia d’urbanitzar. Per això, tal com s’observa a la imatge feta des de l’entrada, es veu un punt de decadència. Laborda no recorda exactament quan va fer la foto, però la situa al 1980. El dia que la va capturar, la porta l’entrada a l’estació era oberta, quan “normalment estava tancada”, la qual cosa celebra perquè li va permetre fer la foto des d’una perspectiva diferent de la més habitual del carrer de l’Estació.

Aquest sabadellenc, que amb els anys es va traslladar a viure a Riells i Viabrea (la Selva) buscant més tranquil·litat, coneixia la zona del Suís pel bar que hi havia al costat, que assegura que aleshores venia tabac de contraban a més de l’ordinari.

Actualment, a diferència de les càmeres d’anys enrere, Lluís Laborda també s’ha sumat a l’afició de fer fotos amb el mòbil, que combina amb la seva càmera. Tot i haver treballat d’administratiu i transportista, l’afició per la fotografia no l’ha perdut mai i sovint en penja al compte d’Instagram @guayat1one.

