La Crida proposa que l'Ajuntament "recuperi" els terrenys de l'aeroport de Sabadell

Després que els tribunals hagin reconegut que l'Ajuntament podrà disposar de l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil sense haver d'indemnitzar l'Estat, la Crida considera que és el moment adequat per engegar un procés per demanar "el retorn" dels terrenys de l'aeroport, que posseeix AENA. En el pròxim ple municipal, a través d'una moció, el grup buscarà el suport de la resta de grups polítics de Sabadell per demanar als serveis tècnics municipals que n'iniciïn la recuperació.

La Crida sosté que la cessió dels terrenys per part de l'Ajuntament es va produir l'any 1932 amb l'acord d'ubicar-hi una base militar. El 1960, "aquest acord perd el sentit original que tenia", ha explicat el grup municipal en roda de premsa. El 1984, el govern d'Antoni Farrés ja va iniciar una reclamació per recuperar els terrenys, que va concloure amb la resposta negativa d'AENA.

Tanmateix, considerant que l'ús que hi dona actualment AENA és un altre totalment diferent al militar, defensen que l'acord ha quedat "dissolt", per la qual cosa consideren que els terrenys han de pertànyer a l'Ajuntament. "És un acord molt senzill. Creiem que tots els grups hi han d'estar d'acord", preveuen sobre la moció que presentaran al ple de gener.

La regidora de la Crida Anna Lara ha recordat que per a les obres del Portal Sud –per transformar un dels principals accessos de Sabadell– l'Ajuntament ja va desbloquejar la cessió de part dels terrenys a AENA, una tasca que ja havia implicat la preparació de canvis urbanístics per per de l'anterior Govern.

