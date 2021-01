Com serà el món de l’endemà?

A la secció de Tendències trobareu avui una vintena de canvis en el comportament social arran de la Covid-19, que podrien haver arribat per quedar-se. Depenent dels gustos de cadascú, alguns els trobaran elements distòpics, mentre que d’altres potser els veuen més aviat com una utopia. Com ara la cada vegada més intensa vida virtual i el teletreball: sens dubte, estalvia temps i costos energètics; però també es perd la connexió emocional de la presencialitat.

Un altre canvi seria portar la mascareta a l’hivern per evitar la grip comuna, que pot semblar un horror vacui (continuar amb la mascareta quan no és necessari!), però sens dubte alguna lliçó hauríem d’aprendre de societats orientals. O com deixar les sabates al replà de casa o sopar més d’hora, que són més aviat una lluita entre costums mediterranis i nord-europeus. Finalment, n’hi ha d’una complexitat profunda, com la relació que mantindrem amb el medi ambient i el paper de la dona en la societat. No per casualitat responen a dues de les preocupacions socials més visibles els darrers anys: l’ecologisme i el feminisme. En tot cas, tan sols apuntem el que podrien ser tendències de futur. Tot està per veure.

