Junts per Sabadell vol cedir teulades municipals per fomentar l'autoconsum energètic

Junts per Sabadell proposa que la ciutat sigui pionera a l'hora d'impulsar comunitats energètiques. En el pròxim ple municipal, el grup buscarà el suport de la resta de partits polítics per promoure que l'Ajuntament, entre altres mesures, sigui una de les primeres administracions de Catalunya a cedir grans teulades municipals als veïns perquè hi posin plaques fotovoltaiques per abastir-se energèticament.

La teulada de l'Artèxtil, la del Gimnàs Municipal, la de les biblioteques o la dels mercats, a tall d'exemple, podrien posar-se a disposició de la ciutadania i de les empreses perquè formessin comunitats energètiques, en forma de cooperatives sense ànim de lucre, per fomentar l'autoconsum . Les teulades haurien de tenir una amplada mínima de 500 metres quadrats i abastirien, alhora, un radi de 500 metres, màxim permès per la normativa. "Es podria arribar a tota la ciutadania", ha recalcat la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró. "Amb els excedents generats, ajudaríem a combatre la pobresa energètica", ha afegit.

Des de l'Ajuntament, tal com proposa Junts, també es donaria suport tècnic i econòmic a les comunitats energètiques, a través d'ordenances fiscals i bonificacions. L'objectiu final és "donar un impuls a l'energia neta" i fer "una ciutat més sostenible".

Ciuró identifica les comunitats energètiques com una manera de trencar amb els "monopolis energètics", als quals retreu el darrer encariment de la factura elèctrica, coincidint amb l'onada de fred. D'altra banda, la portaveu ha recordat que les comunitats energètiques cada vegada estan més promogudes per la Comunitat Europea. Podrien promoure, a més, altres iniciatives sostenibles, com la instal·lació de carregadors per a cotxes elèctrics.

Quan es podria posar en marxa?

Ciuró ha afirmat que "l'any vinent ja podríem parlar de les primeres comunitats energètiques" a Sabadell, en cas que la proposta fructifiqués al ple municipal. L'Ajuntament, com a dinamitzador de la iniciativa, hauria d'identificar les teulades municipals aptes i fer campanyes perquè els veïns apostessin per aquesta forma d'energia.

La creació de comunitats energètiques aniria en la línia de la Declaració d'emergència climàtica i Agenda 2030 de Sabadell, un text aprovat el febrer de 2020 pel ple municipal. Es tracta d'un compromís que l'Ajuntament va acordar per, entre altres mesures, impulsar l'energia solar fotovoltaica a una setantena d'edificis municipals i aplicar-hi criteris d'eficiència energètica.

