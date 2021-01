Més controls perquè ningú surti de la ciutat

La Policia Municipal ha organitzat un dispositiu especial davant les noves restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya. Segons ha fet públic, s’habilitaran controls a tota la ciutat per controlar que es compleixen les modificacions principals –confinament municipal, comerç, activitats extraescolars i de lleure i esportives– decretades pel Procicat.

Al llarg d’aquest desembre, el motiu pel qual la Policia Municipal ha posat més sancions ha estat el confinament nocturn: 246 persones han estat enxampades saltant-se’l. I des de l’inici del mes de gener, ja n’hi ha més d’una trentena. Paral·lelament, el darrer mes de l’any, es van interposar 41 sancions per incompliment del confinament de cap de setmana, que serà el que, sobretot, es vigilarà aquest dissabte i diumenge.

Les restriccions

Sabadell afronta des de dijous deu dies més de noves restriccions, que s’allargaran fins al proper 17 de gener, per frenar els contagis de coronavirus i que inclouen l’ampliació del confinament municipal de dilluns a diumenge, amb excepcions. També s’han tancat centres comercials, comerços amb superfícies superiors als 400 metres quadrats i, durant aquest cap de setmana i el vinent –si no es prorroguen les mesures–, el tancament dels comerços no essencials. A més, les botigues que obrin ho hauran de fer amb un aforament del 30%. En l’àmbit esportiu, els gimnasos hauran de tancar, mentre que la restauració manté les restriccions dictades abans de les festes de Nadal.

Hi ha casos en què es podrà violar el confinament municipal, però tant la Policia Municipal com la Generalitat demanen portar el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials. Per exemple, es podrà traspassar el municipi per realitzar activitats esportives individuals.

