Sabadell sancionarà els patinets elèctrics a partir del 13 de gener

Sabadell ha posat en marxa un dispositiu policial per informar els conductors de patinets elèctrics sobre la nova normativa de la DGT, que regula els vehicles de mobilitat personal (VMP). De moment, no hi ha voluntat sancionadora: serà a partir del 13 de gener quan la Policia Municipal començarà a sancionar els infractors. Tot i això, Rodríguez ha assegurat que els agents sempre han sancionat les conduccions temeràries o imprudents.

"No és cap joguina, és un vehicle", ha assegurat el regidor de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, en una atenció als mitjans. El també tinent d'alcaldessa ha celebrat l'aplicació de la nova normativa: "Calia posar límit a la situació que hi havia". Segons dades de la Policia Municipal de Sabadell, es produeix una mitjana de dos incidents cada setmana a causa d'aquests ginys.

Què marca la normativa?

Des del 2 de gener, els VMP no poden circular per voreres. Pel que fa a les zones plataforma úniques, podran circular si adapten la circulació a la velocitat dels vianants. Només pot viatjar una persona sobre el patinet i, si és de nit, caldrà conduir amb llums o roba reflectant. L'ús de casc no és, de moment, obligatori, però sí recomanable. Tot i això, l’Ajuntament pretén que sigui d'ús obligatori al municipi, fet que es concretarà a la nova ordenança. L’organisme depenent del ministeri d’Interior també ha establert una limitació de la velocitat d’entre 6 km/h i 25 km/h. Les denúncies administratives per incomplir alguna de les noves mesures suposaran entre 100 euros –viatjar més d'una persona sobre el patinet– i 1.000 euros de sanció –conduir sota els efectes de les drogues o alcohol. Circular per la vorera serà sancionable amb 200 euros, així com utilitzar el telèfon mòbil o auriculars.

Els conductors no necessitaran assegurança, ni permís de conduir ni de circulació. Però sí que caldrà disposar d’un certificat de circulació –no serà obligatori fins al 2023– que s'haurà de sol·licitar a la DGT.

L’Ajuntament de Sabadell està treballant en l’elaboració de la nova ordenança de circulació, que desenvoluparà la norma que marca la DGT, però estudia incorporar modificacions en la normativa vigent. Mentrestant, Sabadell aplicarà les directrius que estableix l’organisme.

Canvis en la velocitat

La nova mesura arriba amb un canvi de normativa pel que fa a la velocitat de circulació dels vehicles. L'executiu espanyol ha rebaixat a 30 km/h el límit de velocitat a tots els carrers d'un únic carril per sentit de circulació dins de la ciutat. A les vies de plataforma única –on no hi ha diferència entre vorera i calçada– el límit serà de 20 km/h i a les vies urbanes de dos o més carrils per sentit el límit serà de 50 km/h. Uns canvis que arriben de la mà de la nova norma per als patinets elèctrics.

Jesús Rodríguez ha recordat que l'Ajuntament de Sabadell es va avançar a la norma i va impulsar un eix ciclable de nord a sud de la ciutat. La circulació està limitada a 30 km/h i a 20 km/h a la zona del Centre, en un eix de 9 quilòmetres. Una actuació que va des de l'avinguda Matadepera fins al final de carretera de Barcelona, a tocar del terme municipal de Barberà del Vallès. "La intenció és cuidar la seguretat de les persones i millorar la qualitat de l'aire", ha assegurat.

